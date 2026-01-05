С Крещенским Сочельником: красивые поздравления

Крещенский Сочельник, или Голодная кутья, отмечается 5 января накануне большого церковного праздника Крещения Господня (Крещения). В этот день украинцы придерживаются строгого поста вплоть до появления первой вечерней звезды. Хозяйки готовят скромный ужин: постную кутью, вареники с капустой, рыбу, гречневые блины и узвар.

Традиционно в этот вечер нельзя стирать, ругаться с родными, приглашать умерших к столу, вставать из-за стола раньше других членов семьи или оставлять ложку на столе после еды. Наши предки верили, что эти запреты помогают избежать несчастий и неудач на протяжении всего года.

Что пожелать на Сочельник 5 января

Поздравляю с Крещенским Сочельником! Пусть этот особенный вечер принесет в ваш дом спокойствие, светлые мысли и веру в лучшее. Желаю душевной гармонии, тепла в сердце и Божьего благословения на каждый день.

***

С Крещенским Сочельником! Пусть чистота этого вечера очистит помыслы, укрепит надежду и наполнит дом добром. Пусть в семье царят мир, взаимопонимание и любовь.

***

Искренне поздравляю с Крещенским Сочельником! Желаю, чтобы святая вода стала источником здоровья, силы и духовного равновесия. Пусть в сердце будет светло, а в жизни — уверенность и спокойствие.

***

В этот благословенный вечер желаю вам Божьей опеки и искренней радости. Пусть Крещенский Сочельник подарит обновление, очистит от тревог и наполнит дни светом и добрыми событиями.

***

С Крещенским Сочельником! Пусть в вашем доме воцарится тишина, согласие и тепло, а каждая молитва будет услышана. Желаю мира, здоровья и щедрой Божьей милости.

***

Поздравляю с Крещенским Сочельником и желаю душевного равновесия и внутреннего спокойствия. Пусть этот вечер станет началом светлых перемен и принесет благословение вам и вашим близким.

***

С Сочельником накануне Крещения Господня! Пусть чистая вода и искренние помыслы наполнят сердце надеждой, а дом — уютом и добром. Желаю счастливых дней и крепкой веры.

***

В Крещенский Сочельник желаю вам света в душе и мира в семье. Пусть Господь оберегает от невзгод, дарит здоровье и силы для добрых дел.

***

Поздравляю с Крещенским Сочельником! Пусть этот тихий и светлый вечер принесет обновление, поможет отпустить все лишнее и наполнит жизнь теплом и любовью.

***

С Крещенским Сочельником! Желаю, чтобы в этот вечер в сердце поселились покой и вера, а каждый новый день был благословенным, светлым и добрым.

***

Крещенский сочельник картинки

Короткие поздравления и смс с Крещенским Сочельником

Поздравляю с Крещенским Сочельником! Пусть праздничный ужин принесет в ваш дом покой, а первая звезда подарит надежду на лучшее.

С Голодной кутьей! Желаю, чтобы святая вода очистила сердца от тревог, а в доме всегда царили согласие и Божья благодать.

Пусть этот Сочельник будет тихим и светлым. Пусть молитва укрепляет дух, а святая вода придает сил и здоровья всей семье!

С Крещением! Пусть праздничный ужин соберет вместе родных, а мир и тепло никогда не покидают ваш дом.

Поздравляю с Навечерием Богоявления! Желаю духовной чистоты, светлых мыслей и искренней радости от ожидания большого праздника.

Вкусной кутьи и доброй судьбы! Пусть этот вечер станет началом новых светлых событий в вашей жизни.

С Крещенским Сочельником! Пусть вера помогает преодолевать все трудности, а Божье благословение оберегает вас ежедневно.

Желаю, чтобы Голодная кутья была щедрой на добрые новости. Здоровья крепкого, как январский мороз, и души светлой, как вечерняя заря!

Пусть святая вода смоет все невзгоды, а этот вечер наполнит сердце любовью и благодарностью. С праздником!

Поздравляю со Вторым Сочельником! Пусть в вашей семье всегда будет хлеб на столе, спокойствие в душе и мирное небо над головой.

