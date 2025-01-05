С Крещенским Сочельником: хорошие поздравления и картинки для близких

5 января верующие отмечают Крещенский Сочельник, предшествующий великому христианскому празднику Богоявления или Крещения. В этот день традиционно соблюдают строгий пост, отказываясь от еды до появления первой вечерней звезды. А на ужин подают кутью и 12 постных блюд.

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Крещение – особый праздник, символизирующий добро, прощение, очищение и начало новой жизни. OBOZ.UA публикует лучшие поздравления для родных и близких.

***

З вечерею усіх смачною,

З Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з’їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

***

Перед Богоявленням Христа,

Дається вам вода свята.

Хай свята водичка

Скропить ваші личка,

І окропить зовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб в ній зла не знати,

Скропить всю родину,

Щоб жила щасливо!

І всю Україну!

Колись на світанні,

Сам Христос хрестився

У ріці Йордані!

***

З Хрещенням вітаю щиро!

Щоб жили усі щасливо,

В мирі, злагоді, любові,

У достатку і здоров’ї.

Янгол хай охороняє,

І Господь благословляє.

Радості і благодаті,

Щастя щоб було у хаті!

***

В Крещенский Сочельник желаю добра и уюта, здоровья и сил, терпимости и надежды, веры и знаний, любви и понимания родных, счастья и благодати, достатка и смелости для принятия верных решений! Пусть Бог хранит вашу семью, да хранит вас от бед.

***

З Водохрещем вас вітаю!

Долі гарної бажаю.

Хай очистить вас водиця,

Допоможе вам зцілиться

Від тривог і від хвороб,

Від невдалих різних спроб,

Від образ та від печалей.

Хай чекає рік вас вдалий!

***

Поздравляю с Крещенским Сочельником и желаю водой смыть все неудачи и болезни, добрыми словами развеять все обиды и поражения. Пусть сегодня донесется до Господа твоя искренняя молитва, пусть на небеса ответят тебе здоровье, надежду, силу и любовь.

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

І серце наповнить добром і теплом!

Хай радість, достаток наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Христос Хрещається!

Колись на світанні сам Христос

Хрестився в річці Йордані.

***

Поздравляю с Крещенским Сочельником! Желаю святой водой смыть все неудачи, грехи и сомнения. Желаю с хорошей молитвой продолжить свой жизненный путь, и пусть он будет долгим и счастливым. Желаю крепкого здоровья, любви, благополучия и мира!

***

Поздравляю с Крещенским Сочельником! Желаю, чтобы здоровье было крепким, как январские морозы, улыбка – яркой, как январское солнце, а помыслы – светлыми, как январский день. Чтобы семья была крепкой и жила в достатке, чтобы все желания и мечты сбывались. С праздником!

***

Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы Господь осветил лучом надежды твой путь к счастью. Пусть в семье все будут здоровы, пусть в сердце живет радость и любовь, пусть освященная вода смоет все печали.

***

В Сочельник и день Крещения Господня желаю очистить душу и тело, окропиться святой водой и стать добрее. Здорового вам тела и веры. Гармонии и уюта в семье. Пусть на сердце будет тепло, а рядом находится близкий человек, поддержащий в трудную минуту.

***

Мороз лютує за вікном,

Тріщать дрова у пічці,

Освятилася вода

В озері та в річці!

Йордан вийшов з берегів,

Богові вклонився,

Радісно затанцював,

Бо Христос Хрестився!

***

Настає Водохреща святе,

Сяють зорі святково та ясно,

Свята ніч як завжди настає,

Щоб ми всі мали божої ласки.

Набирайте святої води

Вбереже вона вас від біди.

***

В светлый день Крещенского Сочельника спешим пожелать вам и дорогим вашему сердцу людям добра, мира, стабильности, любви и множества счастливых дней. Пусть ваш дом на долгие годы станет местом, где живут любовь, забота друг о друге, достаток и уют.

***

Поздравляю с Крещенским Сочельником. Желаю с сердцем не спорить, душой летать в облаках надежды, святой водой смыть все изъяны и обиды, а из жизни - неудачи и печальные дни. Пусть этот добрый день начнет новую страницу счастья и любви.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об основных традициях и запретах на Крещение.

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