С Крещенским Сочельником: хорошие поздравления и картинки для близких
5 января верующие отмечают Крещенский Сочельник, предшествующий великому христианскому празднику Богоявления или Крещения. В этот день традиционно соблюдают строгий пост, отказываясь от еды до появления первой вечерней звезды. А на ужин подают кутью и 12 постных блюд.
Крещение – особый праздник, символизирующий добро, прощение, очищение и начало новой жизни. OBOZ.UA публикует лучшие поздравления для родных и близких.
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З вечерею усіх смачною,
З Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з’їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!
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Перед Богоявленням Христа,
Дається вам вода свята.
Хай свята водичка
Скропить ваші личка,
І окропить зовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб в ній зла не знати,
Скропить всю родину,
Щоб жила щасливо!
І всю Україну!
Колись на світанні,
Сам Христос хрестився
У ріці Йордані!
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З Хрещенням вітаю щиро!
Щоб жили усі щасливо,
В мирі, злагоді, любові,
У достатку і здоров’ї.
Янгол хай охороняє,
І Господь благословляє.
Радості і благодаті,
Щастя щоб було у хаті!
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В Крещенский Сочельник желаю добра и уюта, здоровья и сил, терпимости и надежды, веры и знаний, любви и понимания родных, счастья и благодати, достатка и смелости для принятия верных решений! Пусть Бог хранит вашу семью, да хранит вас от бед.
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З Водохрещем вас вітаю!
Долі гарної бажаю.
Хай очистить вас водиця,
Допоможе вам зцілиться
Від тривог і від хвороб,
Від невдалих різних спроб,
Від образ та від печалей.
Хай чекає рік вас вдалий!
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Поздравляю с Крещенским Сочельником и желаю водой смыть все неудачи и болезни, добрыми словами развеять все обиды и поражения. Пусть сегодня донесется до Господа твоя искренняя молитва, пусть на небеса ответят тебе здоровье, надежду, силу и любовь.
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Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
І серце наповнить добром і теплом!
Хай радість, достаток наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос Хрещається!
Колись на світанні сам Христос
Хрестився в річці Йордані.
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Поздравляю с Крещенским Сочельником! Желаю святой водой смыть все неудачи, грехи и сомнения. Желаю с хорошей молитвой продолжить свой жизненный путь, и пусть он будет долгим и счастливым. Желаю крепкого здоровья, любви, благополучия и мира!
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Поздравляю с Крещенским Сочельником! Желаю, чтобы здоровье было крепким, как январские морозы, улыбка – яркой, как январское солнце, а помыслы – светлыми, как январский день. Чтобы семья была крепкой и жила в достатке, чтобы все желания и мечты сбывались. С праздником!
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Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы Господь осветил лучом надежды твой путь к счастью. Пусть в семье все будут здоровы, пусть в сердце живет радость и любовь, пусть освященная вода смоет все печали.
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В Сочельник и день Крещения Господня желаю очистить душу и тело, окропиться святой водой и стать добрее. Здорового вам тела и веры. Гармонии и уюта в семье. Пусть на сердце будет тепло, а рядом находится близкий человек, поддержащий в трудную минуту.
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Мороз лютує за вікном,
Тріщать дрова у пічці,
Освятилася вода
В озері та в річці!
Йордан вийшов з берегів,
Богові вклонився,
Радісно затанцював,
Бо Христос Хрестився!
***
Настає Водохреща святе,
Сяють зорі святково та ясно,
Свята ніч як завжди настає,
Щоб ми всі мали божої ласки.
Набирайте святої води
Вбереже вона вас від біди.
***
В светлый день Крещенского Сочельника спешим пожелать вам и дорогим вашему сердцу людям добра, мира, стабильности, любви и множества счастливых дней. Пусть ваш дом на долгие годы станет местом, где живут любовь, забота друг о друге, достаток и уют.
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Поздравляю с Крещенским Сочельником. Желаю с сердцем не спорить, душой летать в облаках надежды, святой водой смыть все изъяны и обиды, а из жизни - неудачи и печальные дни. Пусть этот добрый день начнет новую страницу счастья и любви.
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