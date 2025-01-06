С Крещением-2025 и Богоявлением: лучшие поздравления в стихах и прозе

Богоявление или Крещение Господне – один из важнейших праздников в христианском календаре. Верующие вспоминают о библейском событии крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Богоявлением праздник называется, ведь в момент крещения произошло явление Святой Троицы: Бог Отец говорил с небес, Сын Божий был крещен, а Святой Дух сошел на Иисуса в виде голубя.

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OBOZ.UA публикует искренние поздравления в стихах и прозе с Богоявлением. Это хорошая возможность поздравить родных и друзей с праздником.

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Поздравляю с Крещением и искренне желаю, чтобы капли святой воды придали бодрости, силы и здоровья телу, чтобы в этот день перед глазами открылся новый светлый и добрый путь, чтобы не было минут печали в жизни, а только любовь и надежда согревали сердце! Христос крестится!

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Поздравляю с Крещением Господним! В этот праздник я желаю благословения Божия, добра, уюта и великой радости. Всего лучшего вам и вашей семье, пусть в этот день благодать Господня обязательно постучается в ваш дом.

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З Хрещенням Господнім

Сьогодні вас вітаю,

Здоров’ячка безодню

Й добробуту бажаю!

Я зичу вам достатку,

Родинного тепла,

Було щоб все в порядку

А у житті побільш добра!

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Поздравляю с Богоявлением! Желаю, чтобы счастливым был твой жизненный путь, чтобы на нем встречались только добрые люди и большие возможности. И пусть в этот день вода оздоровит тебя и взбодрит, а небесное сияние укажет, где живет любовь и радость.

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С Хрещенням Господнім, з святом,

Щиро вас я привітаю,

Буде хай добра багато,

Щиро всій сім’ї бажаю:

Щастя, радості, терпіння,

Вдома миру та везіння,

Хай свята вода дарує

Все найкраще,

Господь торжествує!

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Поздравляю с Богоявлением и желаю мира, добра, изобилия и благополучия во всем! Пусть святая вода подарит гармонию и чистоту! Желаю в этот светлый праздник благословения Господня, искренней любви и веры в лучшее.

***

У свято Хрещення Господнє

Добра і радості бажаю.

Чиста вода нехай сьогодні

Гріхи й хвороби всі змиває.

Здорові будьте та щасливі,

І хай вам в долі все вдається,

Здійсняться мрії всі важливі,

А в серці пісня завжди ллється!

***

З Хрещенням вітаю щиро!

Щоб жили усі щасливо,

В мирі, злагоді, любові,

У достатку і здоров’ї.

Янгол хай охороняє,

І Господь благословляє.

Радості і благодаті,

Щастя щоб було у хаті!

***

У свято Хрещенням вам щиро

Я бажаю щастя й миру!

Радості, тепла, достатку.

Янгол стереже хай хатку.

Буде все нехай чудово,

Успіхів бажаю нових.

Божого благословіння,

Мудрості вам та терпіння!

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Поздравляю с Богоявлением! В этот день хочется пожелать всего светлого, доброго, чистого. Пусть все плохое проходит, а все хорошее – ждет у двери. Добра, лучистого солнца, удачной дороги, преданных и настоящих друзей рядом. Регулярного везения, творческих идей, веселых праздников.

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Поздравляю с Днем Крещения Господня! Да хранит вас Господь от всяких бед и зла, помогает в добрых делах и наставляет на путь спасения. Желаю вам, чтобы каждый ваш день озарил свет Христовой любви и святой Его благодати!

***

От всей души поздравляю с Крещением! Пусть святая вода смоет негатив и плохое самочувствие, зарядит тело бодростью, дух – стойкостью и позитивом. Пусть здоровье будет крепким, как январские морозы, а смех – звонким, как лед в проруби. Прими мои искренние пожелания здоровья, любви, изобилия, мира, радости и светлой надежды. Пусть впереди тебя ждут только светлые дороги и добрые дела.

***

З Водохрещем вас вітаю!

Хай Господь благословляє.

Янгол − Божий охоронець,

По життю щоб проводжав.

Та всі задуми життєві

Вам із Богом дарував!

***

З Хрещенням вітаю щиро!

Щоб жили усі щасливо,

В мирі, злагоді, любові,

У достатку і здоров'ї.

Ангел хай охороняє,

І Господь благословляє.

Радості і благодаті,

Щастя щоб було у хаті!

Ранее OBOZ.UA публиковал полный календарь самых важных церковных праздников на 2025 год.

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