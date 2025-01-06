С Крещением-2025 и Богоявлением: лучшие поздравления в стихах и прозе
Богоявление или Крещение Господне – один из важнейших праздников в христианском календаре. Верующие вспоминают о библейском событии крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Богоявлением праздник называется, ведь в момент крещения произошло явление Святой Троицы: Бог Отец говорил с небес, Сын Божий был крещен, а Святой Дух сошел на Иисуса в виде голубя.
OBOZ.UA публикует искренние поздравления в стихах и прозе с Богоявлением. Это хорошая возможность поздравить родных и друзей с праздником.
***
Поздравляю с Крещением и искренне желаю, чтобы капли святой воды придали бодрости, силы и здоровья телу, чтобы в этот день перед глазами открылся новый светлый и добрый путь, чтобы не было минут печали в жизни, а только любовь и надежда согревали сердце! Христос крестится!
***
Поздравляю с Крещением Господним! В этот праздник я желаю благословения Божия, добра, уюта и великой радости. Всего лучшего вам и вашей семье, пусть в этот день благодать Господня обязательно постучается в ваш дом.
***
З Хрещенням Господнім
Сьогодні вас вітаю,
Здоров’ячка безодню
Й добробуту бажаю!
Я зичу вам достатку,
Родинного тепла,
Було щоб все в порядку
А у житті побільш добра!
***
Поздравляю с Богоявлением! Желаю, чтобы счастливым был твой жизненный путь, чтобы на нем встречались только добрые люди и большие возможности. И пусть в этот день вода оздоровит тебя и взбодрит, а небесное сияние укажет, где живет любовь и радость.
***
С Хрещенням Господнім, з святом,
Щиро вас я привітаю,
Буде хай добра багато,
Щиро всій сім’ї бажаю:
Щастя, радості, терпіння,
Вдома миру та везіння,
Хай свята вода дарує
Все найкраще,
Господь торжествує!
***
Поздравляю с Богоявлением и желаю мира, добра, изобилия и благополучия во всем! Пусть святая вода подарит гармонию и чистоту! Желаю в этот светлый праздник благословения Господня, искренней любви и веры в лучшее.
***
У свято Хрещення Господнє
Добра і радості бажаю.
Чиста вода нехай сьогодні
Гріхи й хвороби всі змиває.
Здорові будьте та щасливі,
І хай вам в долі все вдається,
Здійсняться мрії всі важливі,
А в серці пісня завжди ллється!
***
З Хрещенням вітаю щиро!
Щоб жили усі щасливо,
В мирі, злагоді, любові,
У достатку і здоров’ї.
Янгол хай охороняє,
І Господь благословляє.
Радості і благодаті,
Щастя щоб було у хаті!
***
У свято Хрещенням вам щиро
Я бажаю щастя й миру!
Радості, тепла, достатку.
Янгол стереже хай хатку.
Буде все нехай чудово,
Успіхів бажаю нових.
Божого благословіння,
Мудрості вам та терпіння!
***
Поздравляю с Богоявлением! В этот день хочется пожелать всего светлого, доброго, чистого. Пусть все плохое проходит, а все хорошее – ждет у двери. Добра, лучистого солнца, удачной дороги, преданных и настоящих друзей рядом. Регулярного везения, творческих идей, веселых праздников.
***
Поздравляю с Днем Крещения Господня! Да хранит вас Господь от всяких бед и зла, помогает в добрых делах и наставляет на путь спасения. Желаю вам, чтобы каждый ваш день озарил свет Христовой любви и святой Его благодати!
***
От всей души поздравляю с Крещением! Пусть святая вода смоет негатив и плохое самочувствие, зарядит тело бодростью, дух – стойкостью и позитивом. Пусть здоровье будет крепким, как январские морозы, а смех – звонким, как лед в проруби. Прими мои искренние пожелания здоровья, любви, изобилия, мира, радости и светлой надежды. Пусть впереди тебя ждут только светлые дороги и добрые дела.
***
З Водохрещем вас вітаю!
Хай Господь благословляє.
Янгол − Божий охоронець,
По життю щоб проводжав.
Та всі задуми життєві
Вам із Богом дарував!
***
З Хрещенням вітаю щиро!
Щоб жили усі щасливо,
В мирі, злагоді, любові,
У достатку і здоров'ї.
Ангел хай охороняє,
І Господь благословляє.
Радості і благодаті,
Щастя щоб було у хаті!
Ранее OBOZ.UA публиковал полный календарь самых важных церковных праздников на 2025 год.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.