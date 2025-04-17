С Донетчины эвакуировали 1,2 млн гражданских: сколько людей остается в области

По состоянию на 15 апреля из Донецкой области было эвакуировано более 1 миллиона 217 тысяч гражданских. Остаются в регионе 282 490 мирных жителей.

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Об этом сообщил начальник отдела Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВА Сергей Гончаров, передает "Укринформ". Обязательная эвакуация, которая началась в регионе 2 августа 2022, продолжается, отметил он.

Из более миллиона эвакуированных жителей Донетчины 190 тысяч – это дети, а около 46,5 тысяч – люди с инвалидностью.

На подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области до сих пор остаются 21 492 ребенка. При этом в девяти населенных пунктах, вошедших в список принудительной эвакуации семей с детьми, остаются 207 несовершеннолетних.

"Дети остаются в Лиманской, Криворожской, Добропольской, Дружковской громадах", – рассказала и.о. начальника службы по делам детей Юлия Рыжакова, передает "Суспільне Донбас".

По ее словам, больше всего детей – 190 – остается в населенных пунктах, где объявлена принудительная эвакуация, в Добропольской громаде.

Напомним, что до начала полномасштабного вторжения армии РФ в феврале 2022 года в Донецкой области проживало около 1,9 миллиона человек.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска обстреляли один из населенных пунктов приграничья Сумской области во время эвакуации гражданских. Из-за этого ранения получил мирный житель.

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