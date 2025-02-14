С Днем святого Валентина: классные поздравления для друзей

Обычно День святого Валентина ассоциируется с романтическими отношениями. Но любовь не ограничивается романтикой – друзей мы любим и ценим не меньше наших партнеров.

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Чем же это не повод отправить им несколько теплых слов по случаю Дня влюбленных? Например, рассказать, как вы их любите, или пожелать встретить свою любовь и обрести счастье. A OBOZ.UA поможет вам выбрать что-то действительно хорошее и искреннее. Просто откройте свое сердце и подумайте, что откликается в нем лучше всего.

У цей прекрасний день ясний

Приношу я тобі вітання,

А ці сніжинки що летять

Нехай дарують щастя та кохання

***

В житті – як в казці:

Три бажання,

принцеси, принци і кохання;

Рожеві замки, сині далі,

Хто любить — той перемагає,

Хто вірить і горить душею —

Зійдеться з мрією своєю!

З днем святого Валентина!

***

В цей прекрасний день кохання,

приготуйте привітання,

подарунки-валентинки,

всім даруйте без зупинки,

і коханим і коханкам,

піднімайте настрій ранком!

З днем святого Валентина!

З Днем святого Валентина!

Хай горить любов нестримно,

Щоб від неї росли крила,

На душі було щасливо.

Хай кохає "половинка"

І дарує валентинки.

В серці хай палає пристрасть

І приносить ласку й ніжність!

***

В День закоханих, звичайно,

Почуттів бажаю я,

Манить хай тебе кохання

Сила ніжна і п’янка.

Буде хай воно взаємним,

Хай дарує тобі крила,

Хай завжди допомагає

Всі здійснити твої мрії.

Говорят, что любовь — это химическая реакция. Желаю тебе найти ее формулу! С Днем святого Валентина тебя!

***

Лучшие вещи в жизни – не те, которые можно купить за деньги. Ты – мой Друг, ты – мое Сокровище! С Днем святого Валентина тебя!

***

Пусть твое сердце всегда правильно подсказывает, будет исполнено любви и радостей. Поздравляю с Днем святого Валентина!

***

В моей жизни появляется много людей, но немногие оставляют след в моем сердце! Ты такой (такая)! С праздником святого Валентина тебя!

***

Прошлое – история, будущее – загадка, но каждое мгновение с тобой – волшебный подарок! Поздравляю тебя с Днем святого Валентина!

***

С Днем влюбленных! Я желаю тебе, чтобы глаза всегда сверкали от счастья, а сердце пело от радости!

***

Спасибо, что позволяешь мне быть именно тем, кем я являюсь! С Днем святого Валентина тебя!

***

Ты – солнце, которое согревает мое сердце в холодные дни. Ты звезда, освещающая мои темные ночи! Оставайся таким невероятным (невероятной), как ты есть! С Днем святого Валентина тебя!

***

У любви нет возраста, она постоянно рождается. Желаю, чтобы тебя каждый день любили с новой силой! С Днем святого Валентина тебя!

Мне бы очень хотелось, чтобы у нас было как можно больше общих воспоминаний! С Днем святого Валентина тебя!

***

Хотелось бы проводить с тобой восемь дней в неделю, двадцать пять часов в сутки! Ты лучший друг! С Днем святого Валентина тебя!

***

Я всегда весело улыбаюсь, когда думаю о тебе. Благодарю тебя за тебя! С Днем святого Валентина!

***

Только любовь знает секрет того, как давать другим и при этом становиться богатым. Желаю тебе стать миллиардером любви! С Днем влюбленных тебя!

***

Любовь – это самый прекрасный подарок, который ты можешь себе сделать. Позволь себе такую роскошь! С Днем влюбленных тебя!

***

Дружба – это как ограбление банка: нужен правильный сообщник, иначе ничего не получится! Ты именно такой (такая). С Днем святого Валентина тебя!

***

Ты – единственный человек, которому позволено раздражать меня! Не злоупотребляй этим, но помни: ты важен (важна) для меня. С Днем Святого Валентина тебя!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, изменилась ли дата Дня святого Валентина после перехода Украины на новый церковный календарь.

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