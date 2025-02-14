С Днем святого Валентина: классные поздравления для друзей
Обычно День святого Валентина ассоциируется с романтическими отношениями. Но любовь не ограничивается романтикой – друзей мы любим и ценим не меньше наших партнеров.
Чем же это не повод отправить им несколько теплых слов по случаю Дня влюбленных? Например, рассказать, как вы их любите, или пожелать встретить свою любовь и обрести счастье. A OBOZ.UA поможет вам выбрать что-то действительно хорошее и искреннее. Просто откройте свое сердце и подумайте, что откликается в нем лучше всего.
У цей прекрасний день ясний
Приношу я тобі вітання,
А ці сніжинки що летять
Нехай дарують щастя та кохання
***
В житті – як в казці:
Три бажання,
принцеси, принци і кохання;
Рожеві замки, сині далі,
Хто любить — той перемагає,
Хто вірить і горить душею —
Зійдеться з мрією своєю!
З днем святого Валентина!
***
В цей прекрасний день кохання,
приготуйте привітання,
подарунки-валентинки,
всім даруйте без зупинки,
і коханим і коханкам,
піднімайте настрій ранком!
З днем святого Валентина!
З Днем святого Валентина!
Хай горить любов нестримно,
Щоб від неї росли крила,
На душі було щасливо.
Хай кохає "половинка"
І дарує валентинки.
В серці хай палає пристрасть
І приносить ласку й ніжність!
***
В День закоханих, звичайно,
Почуттів бажаю я,
Манить хай тебе кохання
Сила ніжна і п’янка.
Буде хай воно взаємним,
Хай дарує тобі крила,
Хай завжди допомагає
Всі здійснити твої мрії.
Говорят, что любовь — это химическая реакция. Желаю тебе найти ее формулу! С Днем святого Валентина тебя!
***
Лучшие вещи в жизни – не те, которые можно купить за деньги. Ты – мой Друг, ты – мое Сокровище! С Днем святого Валентина тебя!
***
Пусть твое сердце всегда правильно подсказывает, будет исполнено любви и радостей. Поздравляю с Днем святого Валентина!
***
В моей жизни появляется много людей, но немногие оставляют след в моем сердце! Ты такой (такая)! С праздником святого Валентина тебя!
***
Прошлое – история, будущее – загадка, но каждое мгновение с тобой – волшебный подарок! Поздравляю тебя с Днем святого Валентина!
***
С Днем влюбленных! Я желаю тебе, чтобы глаза всегда сверкали от счастья, а сердце пело от радости!
***
Спасибо, что позволяешь мне быть именно тем, кем я являюсь! С Днем святого Валентина тебя!
***
Ты – солнце, которое согревает мое сердце в холодные дни. Ты звезда, освещающая мои темные ночи! Оставайся таким невероятным (невероятной), как ты есть! С Днем святого Валентина тебя!
***
У любви нет возраста, она постоянно рождается. Желаю, чтобы тебя каждый день любили с новой силой! С Днем святого Валентина тебя!
Мне бы очень хотелось, чтобы у нас было как можно больше общих воспоминаний! С Днем святого Валентина тебя!
***
Хотелось бы проводить с тобой восемь дней в неделю, двадцать пять часов в сутки! Ты лучший друг! С Днем святого Валентина тебя!
***
Я всегда весело улыбаюсь, когда думаю о тебе. Благодарю тебя за тебя! С Днем святого Валентина!
***
Только любовь знает секрет того, как давать другим и при этом становиться богатым. Желаю тебе стать миллиардером любви! С Днем влюбленных тебя!
***
Любовь – это самый прекрасный подарок, который ты можешь себе сделать. Позволь себе такую роскошь! С Днем влюбленных тебя!
***
Дружба – это как ограбление банка: нужен правильный сообщник, иначе ничего не получится! Ты именно такой (такая). С Днем святого Валентина тебя!
***
Ты – единственный человек, которому позволено раздражать меня! Не злоупотребляй этим, но помни: ты важен (важна) для меня. С Днем Святого Валентина тебя!
Ранее OBOZ.UA рассказывал, изменилась ли дата Дня святого Валентина после перехода Украины на новый церковный календарь.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.