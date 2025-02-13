С Днем святого Валентина: как трогательно поздравить любимого человека на войне

День святого Валентина или День всех влюбленных, традиционно празднуют 14 февраля ежегодно. Этот праздник, посвященный любви и романтическим отношениям, получил широкое распространение во многих странах мира.

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Хотя корни этого праздника уходят в древние римские традиции, сегодня его отмечают во всем мире, каждая страна вносит свои особые традиции и обычаи. В некоторых странах День Святого Валентина имеет религиозное значение, в других – это скорее коммерческий праздник.

Но, несмотря на разные подходы, суть этого дня остается неизменной – это день для выражения своих чувств к любимым людям.

Поздравления для любимого человека, находящегося на войне, должны быть особенными и полными тепла, поддержки и надежды. Напишите личное письмо, содержащее не только поздравления с Днем святого Валентина, но и выражение поддержки и любви. Подчеркните, как сильно вы ждете встречи и как важно для вас его (или ее) безопасность и здоровье.

OBOZ.UA предлагает ряд трогательных и теплых поздравлений с Днем святого Валентина для любимого человека, воюющего и защищающего страну против российских оккупантов.

Короткие поздравления с Днем всех влюбленных:

Возлюбленный (любимая), ты сейчас далековато, но мое сердце с тобой каждую минуту. Я жду того момента, когда сможем быть вместе, и обещаю любить тебя больше, чем когда-либо. Спасибо за твою отвагу и силу. С Днем святого Валентина!

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Любимый мой защитник (любимая моя защитница), в этот особый день хочу сказать, как сильно я тебя люблю и горжусь тобой. Твое мужество и отвага вдохновляют меня каждый день. Пусть любовь будет твоим сильнейшим оберегом, а победа – лучшим подарком. Быстрого возвращения домой!

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Мой герой, в этот День влюбленных я хочу поблагодарить тебя за все. За твою любовь, заботу и, конечно, за то, что ты защищаешь нашу страну. Пусть каждый день приближает тебя к победе и к нам. Жду с нетерпением на нашу снова встречу.

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Любимый, хотя мы сейчас далеко друг от друга, сердце мое всегда с тобой. Твоя отвага – моя сила, а твоя любовь – моя звезда, светящая во тьме. Пусть этот день напомнит тебе, как сильно ты мне дорог.

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Мой защитник, в этот день хочу сказать, что ты лучший человек на свете. Твоя любовь – это моя самая ценная сокровищница. Пусть каждый день приносит тебе приближение к победе и к нашему счастливому будущему.

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Возлюбленный мой, в этот День святого Валентина я молюсь о тебе и о нашей победе. Пусть объединяющая нас любовь будет твоим сильнейшим щитом. Я верю, что мы скоро снова будем вместе.

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Мой герой, ты – мой защитник и моя любовь. Твоя отвага вдохновляет миллионы. Пусть этот день напомнит тебе, что ты не один, все мы с тобой. Быстрого возвращения домой!

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Любимый, хотя расстояния большие, моя любовь к тебе безгранична. Ты мой герой, моя гордость и моя надежда. Да будет этот день наполнен теплом и светом. Я жду тебя.

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Отправьте фото или открытку с Днем всех влюбленных:

Поздравления с Днем Валентина 2025 военным, красивые открытки:

СМС ко Дню святого Валентина для военного или военной:

Мой герой (моя героиня), с Днем святого Валентина! Моя любовь и поддержка с тобой каждую минуту. Ты моя гордость и моя сила. Жду того момента, когда будем вместе. Береги себя!

Любовь моя, даже если ты далеко, ты всегда рядом в моем сердце. С Днем святого Валентина! Совместно переживем все трудности, потому что наша любовь сильнее всего. Жду тебя!

Мой любимый (любимая), каждый день без тебя – это вызов. Но твоя сила и отвага вдохновляют меня. С Днем святого Валентина! С нетерпением жду дня, когда снова обниму тебя.

С Днем святого Валентина! Ты — мое сердце, моя опора и мое величайшее сокровище. Далеко или близко – я всегда с тобой. Береги себя, моя любовь!

Приветствую тебя, моя непобедимая любовь! Ты для меня символ мужества и отваги. Желаю тебе оставаться сильным/сильным, а я буду ждать нашей встречи. С любовью, твоя...

Любимый (возлюбленная), с Днем святого Валентина! Моя любовь к тебе не имеет предела, и даже тысячи километров не смогут нас развести. Помни, я всегда здесь, жду и молюсь о твоей безопасности.

С Днем святого Валентина! Каждый день без тебя это испытание, но я знаю, что ты вернешься. Твоя отвага дает мне силы, а твое сердце – надежду. Береги себя, моя любовь!

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