С чем лучше всего есть гречку, чтобы она была еще полезнее: советы от Светланы Фус

Гречневая каша – один из лучших вариантом вкусного завтрака, обеда, перекуса и ужина. Еще из гречки можно готовить молочную кашу, салаты, запеканки, гречаники.

Видео дня

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, чем полезна гречка и с чем ее лучше всего есть.

Чем полезна гречневая каша

Несмотря на все свои преимущества, гречневая крупа не содержит всех незаменимых аминокислот. Растительные белки усваиваются хуже белков мяса, рыбы, птицы, яиц, молочных продуктов. Например, если из растительной пищи белки усваиваются на 70%, то животной – на 95-96%. Поэтому гречневую кашу полезно дополнять и обогащать животным белком.

С чем лучше есть гречневую кашу

Гречневую каша например, детям можно есть с яйцом, рыбой, мясом птицы и даже с сыром. Вариантов огромное количество. Крупу полезно сочетать с овощами, например, с капустами: морской, брокколи и квашеной белокочанной. Такое сочетание будет богато пищевыми волокнами, которые выступают в роли природного сорбента, витаминов и минералов.

Как правильно варить гречку

Вода, в которой варится гречка, впитывает все полезные вещества этой крупы. Поэтому во время варки стоит правильно рассчитывать количество воды, чтобы ее не сливать. Идеальные пропорции: 1:2,5 (1 часть гречки и 2,5 части воды).

Что приготовить из гречки, кроме каши

С гречневой крупы готовят не только каши, но также используют гречневую муку в выпечке, чтобы заменить пшеничную муку. В гречке нет глютена –⠀ это оптимальный вариант для людей, страдающих его непереносимостью.

Какие блюда можно приготовить из гречки

Сварите гречневую кашу, нарежьте небольшими кубиками помидоры и сыр фета, а при желании можно разбавить вкус и оливками — так вкус получится похожим на греческий салат, но куда более сытный.⠀

Ризотто из гречки с грибами понравится даже гурманам. С учетом того, что гречка и грибы готовятся быстро — этот рецепт выручит, когда хочется чего-то вкусного, а времени в обрез.

Сварите немного гречки и приготовьте салат с добавлением персиков, черники, граната, рукколы и грецких орехов. Такой освежающий салат может подойти для перекуса, как второй завтрак.⠀

Тыква, нут, куркума и гречка — так выглядит самое необычное рагу, которое невероятно полезное и питательное. Такое блюдо положительно скажется на иммунной системе!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: