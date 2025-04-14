С чего нужно начать понедельник: астропрогноз на 14 апреля

В понедельник, 14 апреля, длится 16-й лунный день, который поздно вечером перейдет в 17. Луна находится в Скорпионе, Солнце – в Овне.

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Что такой день принесет нам эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она напомнила, что понедельник является днем Луны и потому он несет с собой женскую энергию.

"Лучшее, что можно сделать по понедельникам – это настроиться на такую женскую мягкую энергию. Настройка происходит через воду", – сказала астролог.

Оптимальным способом она назвала различные водные процедуры. "Очень хорошо, если вам удастся в этот день посетить сауну или баню, очиститься водой, очиститься паром", – объяснила Исита Гая.

Впрочем, по ее словам, домашние водные процедуры, такие как теплый душ тоже подойдут. А медитацию лучше делать в вечерние часы. "Сделайте вечернюю медитацию, когда уже луна взошла – вот эта медитация будет невероятно сильной", – посоветовала она.

Тем, кто употребляет молоко, Исита Гая рекомендовала полакомиться этим продуктом. "Также в этот день рекомендовано поливаться молоком. Когда вы поливаетесь молоком, вы создаете такие светлые белые пути в своей жизни", – объяснила астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 14 апреля для всех знаков зодиака – кому можно рассчитывать, что жизнь начнет налаживаться.

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