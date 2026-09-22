Рыбы, прислушайтесь к своей интуиции, а Стрельцов ждет разочарование: гороскоп на 22 сентября

Вторник, 22 сентября 2026 года, будет хорошим днем, и стоит заняться интересными делами. Луна будет в Водолее, что благоприятствует быстрому принятию решений. Мы можем почувствовать прилив оптимизма и открыться хорошим вещам, которые могут нам предложить окружающие.

Видео дня

Астрологи утверждают, что в это день Венера в Скорпионе поможет лучше понять наши чувства и то, что для нас важно. После обеда хорошее время для искусства, творчества и свидания, пишет Vogue.

Овен

Секстиль Луны принесет интересные новости, но и сплетни не обойдутся без них. Если кто-то вами интересуется, возможно, он чему-то завидует? Наблюдайте за окружающим миром и делайте выводы, но не позволяйте этому испортить вам настроение и не принимайте все близко к сердцу. Ваши предположения будут очень хороши, и время покажет, что во многих случаях вы правы. Вечером стоит поговорить с друзьями, посмеяться и снять стресс.

Телец

У вас будут амбициозные идеи, но окружающие сегодня не будут их поддерживать, так как Луна находится в квадратуре. Не раздражайтесь, если кто-то начнет запрещать вам что-то делать или критиковать ваши решения. Не волнуйтесь, вы прекрасно справитесь и сами. Сохраняйте гармонию, и вы почувствуете, как возвращается равновесие. Приготовьте что-нибудь вечером, ваше любимое блюдо поднимет вам настроение. Отдохните и восстановите силы на завтра.

Близнецы

Вы будете смелы. Действуйте и не откладывайте важные дела. Тригон Луны благоприятствует серьезным разговорам с начальством, а тригон Меркурия принесет вам счастье. У грандиозных планов есть шанс на успех, но не хвастайтесь, иначе кто-то почувствует укол зависти. Старайтесь делать то, что важно, самостоятельно. После работы настанет время для развлечений, особенно для свидания. Если вы одиноки, смело заводите новые знакомства.

Рак

Возможно, вы чувствуете себя перегруженным и спешащим, но день пролетит незаметно. Постарайтесь найти помощников для выполнения сложных задач, и все пойдет гораздо лучше. Не жалуйтесь только на других, потому что кто-то может вас неправильно понять или даже раскритиковать. Как только вы справитесь с хаосом, сделайте перерыв, позвольте себе развлечься или займитесь духовными практиками. Почитайте что-нибудь важное для вашего развития, и вы вернете себе хорошее настроение.

Лев

Вас ждет захватывающий день. Вы будете наблюдательны, бунтарски настроены и непреклонны по отношению к своим противникам. Вы удивите окружающих своими амбициозными идеями, но именно это и приведет вас к успеху. Этот день благоприятен для быстрого обучения, а также для начала новых проектов и планирования. Действуйте, потому что удача на вашей стороне, но прислушивайтесь к своей интуиции. То, что вы увидите или почувствуете сегодня, будет важно для вашего будущего.

Дева

Возможно, вы будете немного рассеяннее обычного, потому что у вас будет мало времени на размышления. Не расстраивайтесь из-за каждой мелочи, ведь любые недоразумения разрешатся в вашу пользу. Более сложные вопросы решайте во второй половине дня, ведь именно тогда удача будет на вашей стороне. После этого не беспокойтесь ни о чем так сильно. Сходите за кофе, отдохните. Как только вы успокоите свой разум, все встанет на свои места.

Весы

Тригон Луны к вашему знаку обещает насыщенный, но успешный день. В деловых вопросах стоит быть внимательным, даже упрямым. Кто-то похвалит вас или порекомендует на важную должность. Также позаботьтесь о своих финансах и посмотрите, не получите ли вы чего-нибудь дополнительного. После обеда идеально подойдет время для развлечений: сходите в кино или прогуляйтесь с кем-нибудь; вы оба прекрасно проведете время.

Скорпион

Не ищите приключения и возможности для развлечений. Соединение Луны приведет вас в необычные места и подарит новые источники вдохновения, если вы этого пожелаете. Вы даже можете случайно встретить человека, чьи взгляды вас очаруют. Игры или спорт также принесут вам большую радость. Небольшая конкуренция заставит вас почувствовать себя живым. Все получится, просто избегайте сплетен, иначе вы оттолкнете от себя прекрасного знакомого.

Стрелец

Действуйте быстро, ведь на вас могут рассчитывать счастливые совпадения. Загадочное дело разрешится, или кто-то из прошлого, вызывающий сочувствие, свяжется с вами. Не бойтесь высказывать свои идеи, ведь у вас есть шанс получить признание и даже дополнительные деньги. Ожидается успех в любви, а Луна в секстиле благоприятствует новым приключениям. Однако лучше не возвращаться к старым отношениям, так как проблемы возникнут снова.

Козерог

Вас ждет довольно насыщенный день. Приступайте к новым проектам, так как квадрат Меркурия поможет вам быстро осваивать сложные вещи. У вас будет отличная память, и ваши ассоциации будут точными. Новые знакомства также окажутся плодотворными. Вечером вы примете важные решения, касающиеся здорового образа жизни. Однако не отказывайтесь от всех удовольствий, так как немного отдохнуть будет полезно.

Водолей

Вы будете энергичны и креативны. Не прячьтесь за спинами других, позвольте своим талантам и чувству юмора проявиться. Соединение с Луной благоприятствует заведению новых друзей, а на работе — различным презентациям и встречам. Вы также можете получить интересные новости, или кто-то может даже поделиться с вами секретом выгодной сделки. Хотя день будет полон насыщенных событий, вы все равно много успеете сделать. Вечером настанет время для свидания или встречи с друзьями; квадрат Венеры способствует расслаблению.

Рыбы

Вам захочется сосредоточиться на своих делах, но кто-то может попросить у вас совета или помощи в более сложном вопросе. Вы соберетесь с силами, но тщательно выясните, что происходит, поскольку вы, возможно, еще не все знаете. Солнце в оппозиции советует задавать открытые вопросы, а не утопать в догадках. Все наладится, но избегайте ненужной спешки. Прислушайтесь к своей интуиции, и у вас будет успешный день.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.