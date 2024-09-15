Рут Бейдер Гинзбург: вторая в истории США женщина – судья Верховного суда и 'рок-звезда американской юриспруденции' – дочь эмигранта из Одессы

Рут Бейдер Гинзбург, ставшую второй в истории Соединенных Штатов женщиной-судьей Верховного суда и культовой фигурой американской юриспруденции, называют еще и "иконой феминизма" и героиней поп-культуры, а о ее жизни рассказывают подробно и в деталях как о жизни рок-звезды. Именно Гинзбург повлияла на решения судебных процессов, которые в наше время кажутся само собой разумеющимися, хотя в свое время вокруг них разворачивались серьезные баталии, а их итог не был заранее предопределен. Многие из них сделали Рут Гинзбург американской легендой, но мало кто знает, что корни этой выдающейся женщины нужно искать в Украине.

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Кики и Рут

Джоан Бейдер, а именно так назвали ее при рождении, появилась на свет в 1933 году в Нью-Йорке. Ее отец Натан Бейдер приехал в США из Одессы, мать Селия – из Австрии. В Рут Джоан превратилась, когда пошла в школу: в ее классе было несколько девочек, носивших такое же имя, поэтому она решила сменить свое. В учебе Бейдер отличалась настойчивостью и упорством, в отношениях с окружающими – резкостью и уверенностью в себе, недаром домашние дали ей прозвище Кики – "пинательница": таким способом коммуникации Рут пользовалась со своими сестрами.

Не только знания, но и личное счастье

Окончив школу, Бейдер продолжила обучение в престижном Корнельском университете, входящем в знаменитую Лигу Плюща. Здесь Бейдер встретила личное счастье – своего мужа Мартина Гинзбурга: ему на момент знакомства было 19 лет, а самой Рут – 17. По ее словам, он оказался единственным мужчиной, для которого было важно, что у нее есть не только симпатичное личико, но и мозги. Забегая вперед, скажем, что они прожили вместе больше 60 (!) лет – вплоть до самой смерти Рут.

Следующая ступенька – Гарвардская юридическая школа. Туда только-только начали принимать женщин, поэтому девушке пришлось выдержать тяжелейшую конкуренцию с абитуриентами-мужчинами. Вступительными экзаменами дело не ограничилось: учиться на курсе, где на 500 мужчин приходилось всего 9 женщин, тоже было непросто. Преподаватели считали, что студентки должны показывать потрясающие результаты – только так они смогут доказать, что имею право занимать места, предназначенные, на их взгляд, для мужчин.

"Еврейка, женщина, мать"

По окончании Гарвардской школы Гинзбург, несмотря на прекрасные знания, подтвержденные оценками в дипломе, долго не могла устроиться на работу – ей везде отказывали. Причин тому было три: Рут была, во-первых, еврейкой, во-вторых, женщиной, а в-третьих – матерью (в то время у нее уже была дочь): в юридическом сообществе с предубеждением относились ко всем трем категориям. Поэтому, устроившись, наконец-то, преподавать в Колумбийской университет, она стала соучредителем организации, защищающей права женщин – Women's Rights Project, которая всего за два года помогла выиграть судебные дела трем сотням (!) женщин. Сама Гинзбург была адвокатом шести потерпевших и проиграла только в одном из этих процессов.

"Народ США против штата Вирджиния"

В 1993 году Билл Клинтон назначил Гинзбург одной из девяти судей Верховного суда США – она стала второй на этой должности за всю историю страны после Дэй О'Коннор, назначенной в 1981 году Рональдом Рейганом. Первым делом, после которого на Гинзбург обратили внимание в американском обществе, был процесс "Народ США против штата Вирджиния". Поводом для него стал отказ находящегося на территории штата военного института принимать в свои ряды женщин. Выступавшая на слушаниях Гинзбург настаивала на том, что гендерное равенство гарантирует Конституция США. Процесс был выигран, военный институт пошел на попятную и начал принимать на учебу абитуриентов, невзирая на их гендерную принадлежность.

"Я не согласна"

В 2000-м году Верховный суд – опять-таки при деятельном участии Рут Гинзбург – определил исход президентских выборов. На финишную прямую вышли два кандидата – республиканец Джордж Буш – младший и демократ Альберт Гор. Разница в количестве голосов была настолько незначительной, что начались судебные разбирательства. Но они ни к чему не привели – Верховный суд с преимуществом в один голос высказался за прекращение дела, присудив победу Бушу-младшему. Гинзбург, которая была против этого решения, написала на тексте постановления: "Я не согласна", не добавив при этом традиционное "уважительно", которое, согласно этикету, обычно употребляют в таких случаях. Это был мужественный поступок, который тогда оценили не только ее сторонники, но и противники.

"Ледбеттер против Goodyear Tire & Rubber"

Еще одно громкое дело Гинзбург – "Ледбеттер против Goodyear Tire & Rubber", истцом в котором была менеджер компании по производству шин Лилли Ледбеттер. После двадцати лет работы на предприятии женщина узнала, что ее зарплата меньше, чем у занимающихся такой же работой сотрудников-мужчин. Иск о дискриминации, который она подала, "скитался" из одной судебной интенции в другую, пока не дошел до Верховного суда. Здесь интересы Ледбеттер горячо отстаивала Гинзбург, и ей удалось выиграть дело – закон "О справедливой оплате труда Лилли Ледбеттер" подписал только что избранный президент США Барак Обама.

Борец за гендерное равенство

На посту судьи Верховного суда Гинзбург боролась против расовой дискриминации и гендерных стереотипов – не зря ее называют "иконой феминизма", поддерживала права ЛГБТ. Так, в 2015 году она силой своего авторитета повлияла на решение суда в процессе "Обергефелл против Ходжеса", законодательно установившего равенство однополых браков с разнополыми. Противоположную точку зрения, которую высказывала одна из судей, Гинзбург в своей речи назвала "устаревшей", заметив, что "союз доминирующего мужчины и подчиненной ему женщины" ушел в прошлое. Выступала Рут и за право женщина на аборты: она считала, что их запрет – это вмешательство в личную жизнь, а значит, попрание самих основ демократии. Впрочем, было бы ошибкой считать, что Гинзбург всегда была на стороне женщин – она защищала тех, кто, по ее мнению, объективно нуждался в помощи. Например, добилась ставшего прецедентом решения суда, заставившего мать платить алименты на ребенка воспитывавшему его отцу.

Болезнь…

В 1999 году врачи поставили Гинзбург страшный диагноз: злокачественная опухоль толстой кишки. Но Рут не сдалась, а отчаянно боролась за жизнь. Тогда рак удалось победить – во многом это произошло благодаря Мартину Гинзбургу, который во всем поддерживал жену и даже взял на себя все хозяйственные и бытовые хлопоты. Когда казалось, что все позади, болезнь вернулась – на этот раз рак затронул поджелудочную железу. В общей сложности Гинзбург болела 21 (!) год, столкнувшись с четырьмя разновидностями рака, но при этом, несмотря на сильнейшие боли и тяжелейшее лечение, пропустила всего несколько судебных заседаний.

…и похороны одной из самых влиятельных женщин мира

Рут Гинзбург ушла из жизни 18 сентября 2020 года в возрасте 87 лет в своем доме в Вашингтоне в окружении семьи. Посмертно ее включили в список самых влиятельных женщин мира. Во время похорон гроб с ее прахом был установлен на платформу, построенную еще для Авраама Линкольна, что говорило о высшем почете и уважении. На церемонии прощания присутствовали тогдашний президент США Дональд Трамп, которого Рут откровенно не любила (она говорила, что останется на своем посту, пока его не сменит кто-то другой), вице-президент Майк Пенс и кандидат в президенты Джо Байден. Биография Гинзбург "Та самая РБГ: жизнь и времена Рут Бейдер Гинзбург", вышедшая в 2015 году, практически сразу же стала бестселлером и легла в основу фильма "По половому признаку", снятого в 2018 году. Посвящен ее жизни и работе и документальный фильм "РБГ: Жизнь иконы правосудия". Образ Рут очень популярен в США, причем его используют в самых разных случаях – например, во время празднования Хэллоуина. Такой костюм, как правило, включает вещи, с которыми ассоциируется Гинзбург: очки, белый воротничок (их у Рут была целая коллекция) и массивные драгоценности, каждое из которых символизировало ее настрой на принятие того или иного судебного решения. Ее фотографии печатают как принты на одежде и набивают в виде татуировок.