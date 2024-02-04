"Путь в ад вымощен благими намерениями". В данном случае это полностью относится к истории с Таврическим национальным университетом (ТНУ), который в министерстве образования решили ликвидировать путём присоединения к Киево-Могилянской академии. Вроде бы правильное дело делается в МОН относительно сокращения высших учебных заведений в Украине, количество которых значительно больше, чем нужно украинскому государству. Ликвидация слабых и немногочисленных вузов позволит их объединить с большими по размерам и с лучшим научно-преподавательским потенциалом.

Видео дня

Таким образом, сокращаются расходы на высшее образование, а сам образовательный процесс объективно может улучшиться, то есть кажется абсолютно правильная формула действия МОН. Но как говорится, "хорошее враг лучшего". Под ликвидацию решили поставить ТНУ, который по рейтингу является десятым из 63 вузов Киева и области и 42-м среди топ-200 вузов Украины. Напомним, что из нескольких сотен действующих в Украине вузов планируется оставить 100. И вот под ликвидацию попадает не 195-й или 160-й по рейтингу из вузов, а почему-то 42-й. То есть единственный из временно оккупированного в 2014 году Крымского полуострова, который после значительных препятствий смог открыться в Киеве в 2016 году. Так "где же здесь собака зарыта?"

Напомним, что Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского был основан в 1918 г. За свою 106-летнюю историю университет стал значительным научным центром. Это единственное учреждение высшего образования, которое после аннексии в 2014 году Крыма было перемещено в Киев. Сентябрь 2016 года стал для ТНУ новой точкой восстановления и развития. Из года в год университет становится всё более крепким и конкурентоспособным среди заведений высшего образования столицы и всей Украины. Коллектив университета – это дружеское Таврическое академическое сообщество, о чём свидетельствуют рейтинговые позиции. ТНУ предлагает разные бакалаврские, магистерские и докторские программы и стремится обеспечить студентам качественное образование, подготовить их к вызовам современного мира. Стратегическая задача – подготовка преподавателей по крымскотатарскому языку для процесса реинтеграции после освобождения аннексированного Крыма и популяризация изучения крымскотатарского языка как языка коренного народа.

Кроме того, ТНУ проводит обучение по широкому спектру образовательных программ в различных областях знаний, университет уделяет особое внимание исследованиям и изучению специфики информационных войн, направленных на полуостров. Освещение этой проблематики включает анализ методов информационной манипуляции, дезинформации и киберугроз в контексте Крыма. Но настоящей манипуляцией и киберугрозой стало обращение МОН в КМУ ликвидировать ТНУ путём присоединения к национальному университету "Киево-Могилянская академия".

Знает ли руководство МОН важность для украинского политического и информационного пространства Таврического национального университета как флага последующего возвращения в Крым Украины? Может ли быть безразличным, что президент Украины, МИД тяжело сражаются на международной арене, что Киев не видит завершения войны с РФ без возвращения всех временно захваченных российской армией украинских территорий, включая Крым. Но руководители МОН под прикрытием благих намерений уже, видимо, переговорили со строительным лобби, чтобы в престижном районе Печерска на месте ТНУ были возведены многоэтажки.

Если кто-то не знает, то Киев является единственным столичным городом Европы, где уже более 20 лет не принимается Генеральный план развития. Генплан не принимают, потому что многие дельцы могут строить небоскрёбы, где им вздумается в центре Киева. Украинская столица за эти 20 лет почти потеряла свое лицо. Из города-красавца она превратилась в город с большим количеством высоток, которые если бы был утверждённый Генплан не имели бы права на существование. А пока Генплан в очередной раз отправлен Киевсоветом на доработку, все спешат побольше построить без правил соблюдения городской архитектуры. Это одна сторона медали.

Другая – знаменитая Могилянка сейчас в тяжёлом положении и ей самой не хватает студентов. Поэтому один из заместителей руководителя МОН, долгое время работающий в этом вузе, решил помочь своим стенам. Избрали вроде как законный путь: ТНУ присоединить к Могилянке, а значит, устраняется опасность попасть самим под сокращение в связи со значительным уменьшением количества своих студентов. Преподавателей ТНУ в большинстве выбросить, потому что нужно платить своим, что значит для МОН экономия средств, а имущество ТНУ, которое Киево-Могилянской академии и не нужно, потому что своего достаточно, отдать обратно Киевсовету, а дальше застройщикам.

Таким образом, выигрывает Могилянка, частично МОН, киевские застройщики, а проигрывает украинский Крым, остающийся без своего флага. Миллионы долларов против флага. В размышлении дельцов флаг не может столько стоить. Он вроде бы оторван от полуострова и его вес в украинской столице совсем другой. Да, другой, если вы уже ментально и физически сдали Крым. На встрече коллектива ТНУ с заместителем министра образования и ректором Могилянки их аргументацию никто не принял, хотя те хотели купить аргументом вроде бы большей цены дипломов академии. Их аргументацию трудовой коллектив и студенты встретили со словами "позор", потому что в ТНУ воспитывают не только патриотов Украины, но и Крыма, хотя абсолютное большинство студентов, собственно, не из полуострова.

Ректор Могилянки доказывал, что нет смысла в ТНУ, ведь он никогда не вернётся в Крым, учитывая ход событий. Но ответом "реалисту" должно стать решение правительства о неприемлемости предложения МОН по ликвидации Таврического национального университета. Ждём более активной позиции Министерства по делам временно оккупированных территорий, которое МОН хитро решило обойти, заручившись молчаливой поддержкой Постоянного представительства президента Украины в Крыму. МОН также решил обойти общественные слушания, потому как увидел на встрече в ТНУ, что его "размажут" в дискуссиях, поэтому молча написало в пояснительной записке, что общественные слушания не нужны. За ликвидацию ТНУ сговорчивые не пропадут, что-нибудь каждому перепадёт. А вот несговорчивые открыли подписание электронной петиции о недопущении ликвидации ТНУ, обратились с письмами-поддержкой ТНУ к главе государства. Сговорчивым наплевать на президента Украины, на Крымскую платформу, которая говорит об обязательном возвращении полуострова Украине, а несговорчивые становятся в смертный бой за украинский Крым.

Руки прочь от Таврического национального университета!