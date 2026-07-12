Розы будут пышно цвести все лето: что нужно сделать в июле

Розы наполняют сад яркими цветами и приятными ароматами. Эти цветы доставляют столько радости во время цветения, что когда они опадают, сразу ощущается пустота.

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По словам опытных садоводов, розы можно стимулировать к появлению большего количества бутонов и цветов, что является обязательным условием для летнего сада. Именно здесь так важно обрезать отцветшие цветы в июле, пишет OBOZ.UA.

Цветки могут держаться до нескольких недель с момента распускания бутонов, прежде чем лепестки начнут коричневеть, увядать и опадать на землю.

Регулярная проверка цветков розы и удаление отмерших головок позволит растению направить энергию на образование большего количества бутонов и цветков, а не семян.

Если у розы один цветок, то обрежьте отцветшие цветки вдоль стебля до первой пары из пяти листьев. Если роза образует кустики, то обрезайте каждый отдельный отцветший цветок, пока не завянет последний, а затем опуститесь на одну ступеньку до первой пары из пяти листьев.

Метод обрезки до первой пары из пяти листьев заключается в том, чтобы отрезать более слабый стебель и оставить сильный, на котором образуются новые почки и цветы.

Первое цветение роз — самое обильное, но второе цветение также может быть обильным благодаря эффективному удалению отцветших бутонов.

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