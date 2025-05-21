'Розум блискавичний' или 'блискучий'? Как правильно сказать на украинском

В современном украинском языке часто возникают вопросы относительно правильного употребления слов, которые, на первый взгляд, кажутся похожими. Один из таких вопросов: как правильно описать ум - "блискавичний" или "блискучий"? Эти два прилагательные хотя и ассоциируются со светом, имеют разные значения и контексты употребления.

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Понимание их особенностей поможет избежать ошибок и сделать речь более точной. Канал Correctarium предложил разобраться, как и когда использовать эти слова, чтобы выражаться правильно.

Слово "блискавичний" происходит от "блискавка" и подчеркивает чрезвычайную скорость, мгновенность или внезапность действия, или процесса. Оно передает ощущение стремительности, подобной вспышке молнии.

Например, "блискавична атака" означает быстрое и неожиданное нападение, "блискавичний успіх" - стремительное достижение результата, а "блискавичний розум" указывает на способность человека быстро мыслить и реагировать.

Итак, если вы хотите подчеркнуть скорость мышления, правильно сказать: "Треба мати блискавичний розум, щоб так швидко зорієнтуватися в цій плутанині".

Вместо этого прилагательное "блискучий" связано с сиянием, блеском или блеском. В переносном значении оно описывает что-то выдающееся, оригинальное или впечатляющее по качеству.

Например, "блискучий метал" - это ярко сверкающий металл, "блискуча ідея" - оригинальная и удачная мысль, а "блискучий розум" подчеркивает исключительность и оригинальность интеллектуальных способностей.

Примером может быть название биографической книги Сильвии Назар о Джоне Нэше в украинском переводе - "Блискучий розум", что указывает на незаурядные интеллектуальные качества математика.

Оба слова могут использоваться для описания ума, но их выбор зависит от контекста. Если речь идет о скорости мышления - выбирайте "блискавичний", если же об исключительном качестве и оригинальности – "блискучий". Важно помнить, что эти слова не являются взаимозаменяемыми, ведь они передают разные оттенки значения.

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