Рождественское чудо для большой семьи: 'Труха Украина' подарила дом переселенцам из Харьковской области

Медиагруппа "Труха Украина" в рамках своего постоянного социального проекта "Труха дарит жилье" приобрела дом для семьи переселенцев из Харьковской области, которые потеряли жилье в результате войны. Накануне Рождества семья Надежды и Дмитрия получила собственный дом и надежду на лучшее будущее.

Пережив оккупацию Харьковщины в начале полномасштабного вторжения, супруги эвакуировали в более безопасное место свою большую семью: бабушек, детей, среди которых – младенец, двух собак, кота, курицу, петушка и любимого попугая Жору. Узнав их историю, команда "Трухи" не смогла пройти мимо и решила помочь.

Оккупация и обстрелы забрали у них дом и здоровье. Надежда получила сложные ранения и потеряла нерожденного ребенка. Дмитрий получил тяжелые травмы обеих рук и имеет инвалидность, но несмотря на это кормит семью и чинит машины для ВСУ. Им пришлось несколько раз переезжать в поисках безопасности, чтобы Надежда могла выносить и родить дочь. Маленькая Анютка появилась на свет уже в Черновцах.

"Когда мне позвонили и сказали, что нашу семью выбрали для покупки жилья, я не могла поверить. Меня даже трясло... Рассказала мужу, а он говорит: "Видимо, ты везучая"", – вспоминает Надежда со слезами на глазах.

Дом для семьи приобретен за собственные средства медиагруппы "Труха Украина" за счет прибыли от деятельности самой масштабной сети украинских telegram-каналов.

"Рождественские чудеса происходят, а мечты сбываются, когда мы не равнодушны друг к другу. Я благодарю команду за работу, а Надежду и Дмитрия за доверие. Помощь продолжается", – отмечает основатель и владелец медиагруппы Максим Лавриненко.

Проект "Труха дарит жилье" продолжается не первый год. В 2024-м купили квартиры для харьковских семей с детьми, которые остались без жилья из-за обстрелов города. В одной из семей после переезда в новое жилье к мужу смогли вернуться из-за границы жена с сыновьями. Жизни этих людей действительно изменились к лучшему.

"Труха Украина" продолжает принимать запросы от людей, которые потеряли жилье из-за войны. Подать заявку можно через Google-форму.

Команда стремится помочь людям в самых сложных обстоятельствах: многодетным семьям, одиноким родителям, семьям с людьми с инвалидностью, семьям погибших или пропавших без вести военных.

О медиагруппе:

"Труха Украина" – это независимый телеграмм-канал с безоговорочной проукраинской позицией и одноименная медиагруппа. Канал с более 3,2 млн подписчиков является самым популярным в Украине, а общая аудитория ресурсов группы "Труха Украина" превышает 8,7 млн пользователей.

Команда и благотворительный фонд "Труха Украина" системно поддерживают украинских защитников и защитниц, а основатель и владелец медиагруппы Максим Лавриненко является волонтером, который на постоянной основе оказывает критически необходимую помощь гражданским жителям Украины.