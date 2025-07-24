захарова о моей поездке в Азербайджан: Это рука Запада, рука западных ненавистников мира и стабильности на нашем пространстве, в наших странах. Этого экстремистского кукушонка туда подбросили не просто так

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На мою поездку на Шушинский медиафорум, где я задал вопрос президенту Ильхаму Алиеву, отреагировала пресс-алкаше мид рф захарова. Ее заявление настолько прекрасное, что приведу его полностью:

"Знаете, меня на этом форуме, помимо всего прочего, еще удивило, поразило присутствие там преступника, в соответствии с нашим законодательством, имеющего соответствующий статус, занесенного в реестр экстремистов и террористов росфинмониторинга, выдающего себя за журналиста Украины Дмитрия Гордона. Я объясню почему. Вы скажете: "Ну зачем мелочиться?" Вроде у вас вопрос связан с другим статусом, другим уровнем проблемы. А вот мне кажется, тут очень интересная история.

Вы заметьте: появление этого экстремиста Дмитрия Гордона — всегда как черная метка для тех, кто возлагает на Запад некие надежды. Вы же помните трехчасовое интервью Дмитрия Гордона в минске, которое было использовано затем и раскручено теми, кто собирался в белоруссии провести антиконституционный, антигосударственный переворот. Оно было буквально разыграно. Вот и сейчас, я думаю, этого экстремистского кукушонка подбросили не просто так.

Поэтому абсолютно согласна с теми, кто видит во всем происходящем руку Запада, руку западных ненавистников мира и стабильности на нашем пространстве, в наших странах. Мне кажется, это такая действительно мощная и яркая сигнальная лампочка в виде переброски туда этого экстремиста".

захаровой отвечу коротко (не буду советовать перестать бухать, потому что это уже бросается в глаза, — все-таки это личное дело). Во-первых, правильно делаешь, что смотришь мои интервью (продолжай в том же духе); во-вторых, все соседи и бывшие союзники бегут от вашей вонючей фашистской россии по своей воле; в-третьих, уверен, что такие пропагандоны, как ты, соловьев, скабеева и другие — вся эта ваша камарилья негодяев, которые годами подпитывали войну против Украины и оправдывали военных преступников, несут такую же ответственность за убийства тысяч украинцев и рано или поздно окажутся в тюрьме.

россию уже почти неделю штормит из-за моего визита в Азербайджан и участия в медиафоруме, где в ответ на мой вопрос президент Азербайджана посоветовал украинцам никогда не соглашаться на оккупацию и не сдаваться и подчеркнул, что справедливость есть, но ее надо добиваться.

Вначале бомбило пропагандонов — мелких сошек, потом включились топ-пропагандоны типа соловьева, сейчас дошла очередь до топ-топ-пропагандонов типа захаровой.