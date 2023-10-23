Блог | Россияне круглосуточно атакуют, ВСУ держат оборону: защитникам нужна помощь каждого украинца
Снова умоляю о помощи.
Люди, на фронте ужасные бои, россияне круглосуточно атакуют наши позиции артой и бросают большие силы с пехотой и бронетехникой.
Ужасные, кровопролитные бои, ВСУ держат оборону!!
Есть очень срочные нужды на фронт.
Люди, реагируйте!!!!
Надо закрыть счет на тепловизоры – 94 тыс. грн
Два дрона -16 6 тыс. грн
Сапоги противоминные для саперов – 75 тыс грн
Для артиллеристов очень просят ретранслятор для усиления радиостанций и связи, потому что очень твари давят ребами, там большой счет, ретранслятор, антенна кабель и другие запчасти все в сборе – 171 тыс грн
За неделю выкупила две две зарядные станции – 44 тыс грн, автомобиль – 220 тыс грн, прицел – 41 тыс грн, дальномер – 28 тыс грн, два дрона Мавик 3 об – 83600 грн и Мавик 3 с аккумуляторами – 108 тыс грн
Очень прошу помочь!!
Пожалуйста, делайте репосты!!
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
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