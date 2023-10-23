Снова умоляю о помощи.

Люди, на фронте ужасные бои, россияне круглосуточно атакуют наши позиции артой и бросают большие силы с пехотой и бронетехникой.

Ужасные, кровопролитные бои, ВСУ держат оборону!!

Есть очень срочные нужды на фронт.

Люди, реагируйте!!!!

Надо закрыть счет на тепловизоры – 94 тыс. грн

Два дрона -16 6 тыс. грн

Сапоги противоминные для саперов – 75 тыс грн

Для артиллеристов очень просят ретранслятор для усиления радиостанций и связи, потому что очень твари давят ребами, там большой счет, ретранслятор, антенна кабель и другие запчасти все в сборе – 171 тыс грн

Видео дня

За неделю выкупила две две зарядные станции – 44 тыс грн, автомобиль – 220 тыс грн, прицел – 41 тыс грн, дальномер – 28 тыс грн, два дрона Мавик 3 об – 83600 грн и Мавик 3 с аккумуляторами – 108 тыс грн

Очень прошу помочь!!

Пожалуйста, делайте репосты!!

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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