Россия хочет как можно больше навредить людям: Зеленский сообщил о сотнях тысяч семей, которые остаются без света

После очередных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины сотни тысяч семей остаются без электроснабжения, тепла и воды. Самая сложная ситуация сохраняется сразу в нескольких регионах, где аварийные службы работают в круглосуточном режиме.

Президент Владимир Зеленский отметил, что атаки имеют целью максимальный вред гражданскому населению. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава государства сообщил, что со вчерашнего дня все профильные службы привлечены к восстановлению электро-, тепло- и водоснабжения после российских ударов по энергетике. Ситуация, по его словам, остается сложной: без света до сих пор находятся сотни тысяч семей в Николаевской, Одесской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях.

"Спасибо каждому и каждой, кто привлечен к ремонтным работам", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что этой ночью российские войска снова нанесли удары по украинским общинам. В результате атак есть раненые мирные жители.

Зеленский подчеркнул, что Россия сознательно затягивает войну и стремится нанести как можно больший вред украинцам. По его словам, только за одну неделю российская армия выпустила по Украине более 1500 ударных дронов, почти 900 управляемых авиационных бомб и 46 ракет различных типов.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в мире на достойных условиях и готова работать максимально конструктивно. Ближайшие дни, по словам президента, будут насыщены дипломатическими усилиями, и чрезвычайно важно, чтобы они дали конкретный результат.

"Рассчитываю на поддержку наших партнеров. Спасибо всем, кто помогает", – резюмировал глава государства.

Напомним, в ночь на 13 декабря основной целью оккупантов также стали объекты энергетической инфраструктуры, однако повреждения также зафиксированы в жилом секторе, о чем рассказали очевидцы.

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на 13 декабря в Одесской МВА не давали никаких прогнозов относительно сроков возвращения электричества, тепла и воды – все зависит от работы энергетиков. Однако ориентировочное время восстановления указали в ДТЭК.

