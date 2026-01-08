Роль семейных традиций в формировании личности ребенка: Фонд Рината Ахметова представил полезный вебинар

В рамках программы "Сиротству – Нет!" Фонда Рината Ахметова состоялся вебинар на тему "Роль семейных традиций в формировании личности ребенка". Участие в мероприятии приняли родители-воспитатели детских домов семейного типа, усыновители, приемные родители, опекуны и патронатные воспитатели из разных областей Украины.

Прослушать вебинар можно на YouTube-канале Фонда Рината Ахметова.

Во время мероприятия психолог и эксперт по вопросам устройства и защиты детей Карина Шашмурина рассказала, как семейные традиции влияют на эмоциональное развитие ребенка, формирование его идентичности, а также на чувство безопасности и принадлежности.

Отдельное внимание уделили семейным ритуалам как инструменту развития социальных навыков, дисциплины и ответственности, а также роли положительных воспоминаний в укреплении связи между поколениями. Участники получили практические инструменты и методические материалы, которые помогут эффективно применять знания на практике в работе с детьми.

Фонд Рината Ахметова собрал основные практические советы для родителей и опекунов, которые помогут создавать теплые семейные традиции, поддерживать эмоциональное развитие ребенка и формировать у него чувство безопасности и принадлежности.

Создавайте регулярные семейные ритуалы – например, совместные просмотры фильмов, чтение сказок перед сном или семейные прогулки в выходные. Это помогает ребенку чувствовать стабильность и безопасность.

Привлекайте детей к совместным делам – готовка, уборка или подготовка праздников. Так ребенок учится ответственности.

Отмечайте особые события и достижения – дни рождения, успехи в школе или спортивные достижения. Это поддерживает эмоциональную связь.

Создавайте положительные воспоминания через традиции – фотоальбомы, дневники семейных событий или праздничные ритуалы. Это укрепляет связь между поколениями.

Будьте последовательными и гибкими – традиции должны повторяться, но можно их адаптировать под возраст ребенка или изменения в семье.

Фонд Рината Ахметова уже 20 лет работает, чтобы каждый ребенок в Украине рос в любви и безопасности. Благодаря программе "Сиротству – нет!" почти 11 тысяч детей нашли свои семьи.

