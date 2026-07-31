Роботизация фронта и внедрение ИИ: Федоров озвучил видение победы Украины в войне с Россией

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что победа Украины в войне с Россией зависит от технологического превосходства и максимальной роботизации фронта. По его словам, главная задача современной войны — заменить людей роботами, дронами и автономными системами, чтобы сохранить жизни украинских военных.

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Об этом Федоров рассказал в интервью The New York Times. Он озвучил свое видение победы Украины в войне с РФ.

Первый этап – роботизация фронта

По словам Федорова, технологии нужны не сами по себе, а для того, чтобы украинские военные возвращались домой живыми.

Он убежден, что роботы и беспилотники должны выполнять все боевые задачи, где это возможно.

"Я абсолютно убежден, что роботы и дроны должны воевать везде, где это возможно. Именно так мы сохраняем жизни наших солдат", – подчеркнул Федоров.

По его мнению, только армии, оснащенные дешевым, умным и массово производимым оружием, выживут в новой эре войны.

Поэтому, по словам Федорова, первым этапом станет полная роботизация передовой. Там, где сегодня находятся военнослужащие, в будущем будут работать датчики, автоматизированные боевые модули, наземные роботизированные комплексы и дроны.

Следующие шаги – дистанционное управление и искусственный интеллект

Вторым этапом развития, по словам Федорова, должно стать дистанционное управление беспилотниками, чтобы операторы могли выполнять боевые задачи на безопасном расстоянии от линии фронта.

В перспективе Украина должна перейти к использованию полностью автономных боевых систем с искусственным интеллектом, которые самостоятельно будут выполнять поставленные задачи.

Федоров считает, что со временем войны превратятся в противостояние автономных дронов, управляемых искусственным интеллектом.

Дроны уже стали главным оружием на поле боя

По словам экс-министра, в настоящее время именно беспилотники наносят около 95% потерь российским войскам на фронте, значительно превосходя по эффективности артиллерию, танки, снайперов и другие традиционные виды вооружения.

Он также продемонстрировал журналистам прототип новой роботизированной системы — самобалансирующегося одноколесного робота, оснащенного стрелковым оружием.

По мнению Федорова, современное поле боя уже изменилось настолько, что традиционные подходы к ведению войны постепенно теряют эффективность.

Украинский опыт станет основой войны будущего

Федоров убежден, что опыт Украины в сфере технологической войны со временем станет основой новых мировых стандартов безопасности.

Он также заявил, что даже после ухода с поста министра обороны продолжит продвигать развитие роботизированных систем и внедрение искусственного интеллекта в военной сфере.

В то же время Федоров подчеркнул, что не намерен переходить в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому во время войны, хотя и не планирует возвращаться в правительство, если не будет восстановлен в должности министра обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, Михаил Федоров рассказал о запланированной реформе мобилизации в Украине. По словам экс-министра, его команда планировала представить реформу мобилизации еще в июле, запустить ее в августе, а уже в сентябре существенно изменить ситуацию с комплектованием Вооруженных сил. Он выразил надежду, что новое руководство продолжит реализацию этих наработок.

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