РФ взорвала Каховскую ГЭС 3 года назад: на ее месте снова появился уникальный Великий Луг. Фото

На месте уничтоженного россиянами Каховского водохранилища формируется новая природная экосистема, которую ученые называют одним из самых масштабных примеров естественного восстановления речной поймы. В то же время специалисты предупреждают, что исчезновение водохранилища может привести к климатическим изменениям, проблемам с водоснабжением и опустыниванию юга Украины.

Видео дня

О восстановлении природных экосистем после разрушения Каховской ГЭС медиа рассказал руководитель Херсонского подразделения Национального экологического центра Украины, доктор биологических наук Иван Мойсиенко. Свое видение последствий ликвидации водохранилища также высказал начальник Херсонского областного гидрометцентра Юрий Кирияк.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня 2023 года оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС, которая на тот момент находилась под контролем россиян. Дамба была единственной переправой через Днепр после разрушения Антоновского моста в 2022 году.

Подрыв вызвал масштабное затопление территорий. На пути воды оказались десятки населенных пунктов. Точное количество жертв до сих пор неизвестно, поскольку больше всего пострадали оккупированные районы левобережной части Херсонщины.

По словам Ивана Моисеенко, после разрушения плотины вода вынесла в море пресноводных рыб, моллюсков, тритонов и другие организмы, которые населяли водохранилище. Большинство из них погибло.

Кроме того, паводок вызвал значительное загрязнение. Потоки воды прошли через жилые районы, дачные массивы, фермы и территории предприятий. Вода вытекала из водохранилища примерно две недели, а после ее отступления на зданиях остались большие наслоения грязи.

Ученый отмечает, что экосистема самого Каховского водохранилища фактически прекратила существование. Речь идет о миллиардах особей рыб, моллюсков, ракообразных и водных растений, которые погибли в течение нескольких дней или недель.

Как возрождается Великий Луг

Несмотря на масштабы экологической катастрофы, на месте бывшего водохранилища начал восстанавливаться исторический Великий Луг.

По словам Ивана Моисеенко, Каховское водохранилище было относительно бедной экосистемой из-за значительной глубины. Зато после схода воды на его месте возникла мозаика природных комплексов: протоки, озера, временно затопляемые участки и суходольные территории.

Сегодня на территории бывшего водохранилища преобладают ивово-тополевые леса. Также во время экспедиций ученые фиксируют увеличение количества животных и растений. На территории уже обнаружили редкие виды, в частности осоку ржаную, занесенную в Красную книгу Украины. Также растет количество птиц и других представителей фауны.

Особенностью нового ландшафта стали заросли тамарикса, растения, характерного для Средиземноморья и южных регионов. По словам биолога, это свидетельствует о формировании лесов южного типа.

Ученые также считают, что дополнительный шанс на восстановление получили береза днепровская и василек крупнопридатковый – редкие виды растений, которые находятся под охраной. Сейчас около 75% территории бывшего водохранилища уже покрыто растительностью, еще примерно 12% занимают водоемы.

Почему деревья растут рекордными темпами

Исследователи обращают внимание на необычно быстрый рост ивовых лесов на дне бывшего водохранилища. По состоянию на октябрь 2025 года средняя высота ив превышала пять метров, а отдельные деревья достигали более семи метров.

По мнению ученых, этому способствует сочетание нескольких факторов: большое количество питательных веществ в почве, достаточная влажность и интенсивное солнечное освещение. Кроме того, после осушения дна началось активное разложение органических остатков, накопленных за десятилетия существования водохранилища. В результате выделяется значительное количество углекислого газа, который растения используют во время фотосинтеза.

По словам Мойсиенко, молодые леса не только сдерживают пылевые бури и препятствуют распространению чужеродных видов растений, но и поглощают углекислый газ. По мнению эколога, процесс естественного восстановления происходит настолько успешно, что вмешиваться в него не стоит. Он также высказал идею создания на этой территории биосферного заповедника.

Климатологи предупреждают о рисках для юга

Начальник Херсонского областного гидрометцентра Юрий Кирияк считает, что экологическое восстановление Великого Луга не отменяет рисков для южных областей. По его словам, Каховское водохранилище десятилетиями влияло на климат региона и обеспечивало работу системы мелиорации.

Кирияк отмечает, что до появления водохранилища на Херсонщине наблюдались частые засухи, суховеи и процессы опустынивания. После создания водохранилища среднее количество осадков в регионе существенно возросло. Он объясняет это не только испарением с поверхности водохранилища, но и работой разветвленной сети каналов и систем орошения.

По мнению климатолога, вместе с глобальным потеплением сокращение водных ресурсов может привести к серьезным проблемам для сельского хозяйства. По его словам, последствия разрушения водохранилища в полной мере могут проявиться через 10–15 лет.

Проблема водоснабжения

После уничтожения Каховского водохранилища более 1,5 миллиона человек остались без водоснабжения. Проблема коснулась 15 общин, в частности Кривого Рога, Марганца и Никополя.

Чтобы обеспечить население водой, Украине пришлось за 11 месяцев построить новый водопровод от реки Ингулец до Южного водохранилища.

Климатологи также обращают внимание на то, что Каховское водохранилище пополняло подземные воды. После его исчезновения уровень грунтовых вод начал снижаться, что может создать дополнительные трудности с водообеспечением в будущем.

Великий Луг предлагают включить в список ЮНЕСКО

Накануне третьей годовщины подрыва Каховской ГЭС Украинская природоохранная группа обратилась в Министерство культуры и Национальную комиссию Украины по делам ЮНЕСКО с предложением начать процесс внесения Великого Луга Нижнего Днепра в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Три года назад российское преступление вызвало одну из крупнейших экологических катастроф в современной истории Европы. Но вместе с трагедией мир снова увидел Великий Луг – уникальный исторический и природный ландшафт, который веками формировал пространство Запорожских Сечей и украинского казачества", – подчеркнули природоохранники.

Инициативу уже поддержали более 60 научных, природоохранных, культурных и общественных организаций из Украины, Великобритании и Литвы.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые пытаются смоделировать будущее водной безопасности юга Украины после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Они считают, что вододефицит в Нижнем Днепре не получится решить восстановлением одного объекта – даже такого масштабного, как Каховское водохранилище.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!