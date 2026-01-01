Ретроградный Меркурий в 2026 году: даты и значения

Ретроградный Меркурий в 2026 году предлагает три периода для эмоциональной работы над собой и рефлексии. Каждое ретроградное движение происходит в водном знаке, подчеркивая исцеление, отношения и самоанализ.

Эти периоды также являются возможностью, вернуться к предыдущему состоянию, подумать, пересмотреть и переосмыслить то, как вы хотите, чтобы выглядела определенная сфера вашей жизни, пишет OBOZ.UA.

Когда Меркурий будет ретроградным в 2026 году?

Ретроградный Меркурий в Рыбах: с 25 февраля по 20 марта.

Ретроградный Меркурий в Раке: с 29 июня по 23 июля.

Ретроградный Меркурий в Скорпионе: с 24 октября по 13 ноября 2026 года.

В конце зимы Меркурий снова пройдет через переменчивый водный знак и двенадцатый знак зодиака. Ретроградное движение Меркурия обратно через знак Рыб вдохновит вас исследовать темы эмпатии, исцеления себя и других, использования своих эмоций для духовного роста, позволяя своему воображению разыграться и размышляя о том, как потенциально направить свои эмоции на возможность для художественного самовыражения.

Поскольку Рыбами управляет Нептун, планета мистики, которая затмевает рациональное мышление, может быть трудно определить конкретные факты и достоверную информацию, когда Меркурий находится в этом знаке, а когда Меркурий ретрограден в Рыбах, вы можете столкнуться с еще большей путаницей, туманностью и идеализмом, затмевающими истину. Однако преимущество этого транзита заключается в том, что он поощряет глубокую, содержательную саморефлексию и возможность подвести итоги того, как вы заботились о своем эмоциональном и психическом здоровье.

Знаки зодиака, которые больше всего будут чувствовать ретроградный Меркурий в Рыбах, включают Близнецов, Деву, Стрельца и Рыб.

Ретроградный Меркурий в Раке: с 29 июня по 23 июля 2026 года

Летом Меркурий будет ретроградным в кардинальном водном знаке, который связан с Четвертым домом домашней жизни. В свою очередь, вас пригласят на прогулки по тропам воспоминаний, в идеале вместе с самыми близкими и дорогими людьми, и пересмотреть то, как вы решаете различные бытовые вопросы. Темы Рака включают безопасность, эмоциональное благополучие, комфорт, заботу, чувствительность, интуицию, дом, семью и безопасность, поэтому ожидайте роста самоанализа и пересмотра всех этих аспектов жизни.

Стоит также отметить, что Рак, которым управляет Луна, склонен видеть мир и взаимодействовать с ним сквозь призму своих эмоций, поэтому стереотипные недоразумения, характерные для ретроградного Меркурия, могут подпитываться трудностями отделения чувств от фактов. Но положительная сторона ретроградного Меркурия в Раке заключается в том, что вы можете использовать врожденную сентиментальность знака, чтобы создавать чистую магию с близкими. Вы можете вернуться во времени, снова посетив любимое место для семейного отдыха или воссоздав причудливое свидание со своим любимым / любимой.

Знаки зодиака, на которые больше всего повлияет летний ретроградный Меркурий в Раке, это Овен, Рак, Весы и Козерог.

Ретроградный Меркурий в Скорпионе: с 24 октября по 13 ноября 2026 года

Осенью Меркурий будет ретроградным в фиксированном водном знаке, который связан с Восьмым Домом Интимности и Общих Ресурсов. Независимо от того, хотели ли вы вернуться к разговору о ваших потребностях в спальне, или о совместных финансовых стремлениях, этот ретроградный Меркурий дает шанс пройти глубоко эмоциональный, возможно, даже сложный поприще. В конце концов, Скорпионы избегают поверхностных взаимодействий, предпочитая углубляться глубоко под поверхность, чтобы понять и соединиться на содержательном уровне.

Соуправляемый Марсом, планетой энергии и действия, и Плутоном, планетой трансформации и силы, этот ретроградный Меркурий может быть особенно катарсическим, если вы готовы раскрыть свою уязвимость, пролить свет на теневую сторону жизни, решить любую постоянную проблемную динамику в отношениях и быть честными относительно того, что вам нужно, чтобы чувствовать себя комфортно в ваших ближайших связях. Вы также можете использовать это ретроградное движение, чтобы отредактировать планы игры для достижения финансовых целей со своей второй половинкой или любимым человеком. Просто имейте в виду, что поскольку Скорпион является одним из фиксированных знаков, мы все будем более склонны к тому, чтобы упереться, даже когда царят путаница и перекрестные связи, поэтому стремление к большей открытости и адаптивности будет ключевым.

Знаки зодиака, которые больше всего будут чувствовать ретроградный Меркурий в Скорпионе, это Телец, Лев, Скорпион и Водолей.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

