Рекордные морозы и мало снега: какой будет погода в Украине в понедельник, 17 февраля

Новая неделя в Украине начнется с морозной погоды. Снег в понедельник, 17 февраля, пройдет ночью в северных, а днем ​​в большинстве центральных и восточных областей.

Видео дня

На остальной территории осадков не будет. Об этом рассказали синоптики Украинского гидрометеорологического центра, поделившись свежим прогнозом на своем сайте.

Эксперты предупредили, что на дорогах по всей Украине может образоваться гололедица. В связи с этим объявлен I (желтый) уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта", – предупредили в УкрГМЦ.

Небо в понедельник будет облачным с прояснениями. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Температура ночью – от -10 до -15 градусов мороза. В Карпатах, на востоке страны, Сумщине и Черниговщине еще холоднее – до -18 градусов, что может стать одной из самых низких температур этой зимой.

Днем ​​будет в среднем от -2 до -7. Исключением будет юг и Закарпатье, где ожидается не такая холодная погода: ночью от -6 до -11 градусов, днем ​​около 0.

Как писал OBOZ.UA, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что на следующей неделе (17–23 января) в Украине сохранится морозная погода, но сильных осадков не предвидится.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!