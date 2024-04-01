Рекордное тепло сменится дождями: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 2 апреля

Во вторник, 2 апреля, погода в Украине будет оставаться теплой, местами столбики термометров поднимутся до +26 градусов, однако часть территории накроют дожди. На западе страны температура воздуха начнет снижаться, а на небе будет переменная облачность.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем в западных областях умеренные, а в большинстве северных областей пройдут небольшие кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. На остальной территории Украины день пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью по стране составит 9-14 градусов, на востоке и юго-востоке будет от 6 до 11 градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов, а в Крыму даже до +28. На Закарпатье, Прикарпатье и на побережье морей будет 13-18 градусов тепла.

В Киевской области ночь пройдет без осадков, а днем ожидается небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура в регионе ночью составит 9-14 градусов тепла, а днем станет теплее до 20-25 градусов. В Киеве ночью будет 12-14 градусов тепла, днем +22...+24.

"Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме востока, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с", – предупредили синоптики.

Что касается пыли из Африки, которая создает эффект затуманенного неба, то такая ситуация завтра удержится в большинстве областей страны, только в западных регионах атмосферный фронт обусловит дожди. 3-4 апреля дожди пройдут на большей части территории Украины, изменится воздушная масса, а качество воздуха улучшится.

"В ближайшие дни, в связи с перемещением атмосферного фронта с кратковременными дождями с запада на восток страны, воздушная масса с сахарской пылью сместится восточнее границ Украины – воздух станет чистым", – сказано в прогнозе.

Также синоптики объявили предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине.

Так, на Десне и ее притоке р. Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области.

На Верхнем Днепре (в пределах страны) будет содержаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области.

На реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями на 8 часов. 1 апреля с начальным выходом воды на пойму р. Латорица.

Как сообщал OBOZ.UA, волна тепла, которая из западного Средиземноморья принесла к нам аномально высокие температуры воздуха в последние дни, захватила еще пыль из Сахары. Жители западного региона могли наблюдать это явление еще вчера, а сегодня пыль из Сахары уже накрыла значительную часть нашей страны, из-за чего небо над нами стало тусклым. Синоптики дали украинцам советы, как уберечься от влияния этой пыли.

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