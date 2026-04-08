Речь шла о финансировании ВСУ: Порошенко прокомментировал свое эмоциональное выступление в Раде

Военный сбор должен идти исключительно на финансирование ВСУ, а не транжирить на популистские идеи. Об этом в очередной раз напомнил Петр Порошенко после взрывной реакции соцсетей на его эмоциональное выступление в Верховной Раде.

По словам пятого президента, его удивила реакция соцсетей. Он прокомментировал свое эмоциональное выступление в Раде.

"Я вчера был удивлен, как порвало интернет мое выступление в Верховной Раде с озвученными названиями правительственных программ расходования средств государственного бюджета, в том числе военного сбора", – сказал Порошенко.

"Мы настаивали и добились, чтобы средства военного сбора шли на бригады Вооруженных Сил Украины. Здесь их более двух сотен, с каждой из них мы сотрудничаем", – показал пятый Президент стену шевронов подразделений, которым помогает Фонд Порошенко.

"Не будете тратить средства на Вооруженные Силы, то будет вам, уважаемая власть, и "питчинг", и "чекин", и даже полный "е-бак", – сказал Порошенко.

Вчера в Верховной Раде во время обсуждения законопроекта 15110 о взимании военного сбора Порошенко заявил, что фракция "Европейская Солидарность" во время встречи с чиновниками жестко настояла на целевом использовании этих денег исключительно для нужд Сил обороны.

"Я думаю, то же надо сделать и с военными облигациями, которые тоже не должны расходоваться на три тысячи километров железной дороги и "единый марафон" – только военным", – подчеркнул Порошенко.

"Мы будем настаивать вернуть НДФЛ местным советам на счета бригад. Надо остановить коррупционные кражи при закупке вооружения. Деньги должны быть максимально близки к тем, кто воюет. Деньги – на армию", – призвал Порошенко.