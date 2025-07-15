Реализовано около 70 соцпрограмм для 32 млн человек: в Фонде Рината Ахметова рассказали о 20 годах работы

15 июля 2005 года был основан Фонд Рината Ахметова. С тех пор он стал надежной опорой для миллионов украинцев, оказавшихся в беде. За 20 лет работы реализовано около 70 социальных программ. Почти 32 миллиона человек получили помощь и поддержку от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и ФК "Шахтер". Всесторонняя помощь охватывала и охватывает около 133 тысяч человек ежемесячно.

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"Моя философия благотворительности – воспринимать чужую боль как свою. Увидеть ее, почувствовать и не быть равнодушным. У нас очень много системных проблем, и очень много людей, которые нуждаются в помощи. Все эти 20 лет Фонд не оставлял их наедине со своей бедой. Я благодарен всей команде Фонда, каждому сотруднику, кто разделяет мои ценности и вместе со мной 20 лет шел по этому пути. Но самое главное – продолжает идти. С верой в добро и лучшее будущее", – отмечает Ринат Ахметов, основатель Фонда.

С 2014 года Фонд сосредоточил особое внимание на помощи пострадавшим от войны: это продуктовые наборы, медикаменты, лечение, психологическая помощь и забота о детях. В самые тяжелые периоды – во время российской вооруженной агрессии, пандемии COVID-19, полномасштабного вторжения – Фонд Рината Ахметова оставался всегда рядом, оказывая всестороннюю поддержку тем, кто в этом больше всего нуждался. С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

За 20 лет особенностью работы Фонда стали современные и эффективные решения, которые позволили оперативно реагировать на вызовы времени и запросы общества.

Оперативная поддержка прифронтовых громад на линии огня

В 2014 году Фонд Рината Ахметова создал Гуманитарный штаб – крупнейшую на то время программу помощи мирным жителям Донбасса. Людям доставляли продукты, лекарства и средства гигиены. Программа предотвратила гуманитарную катастрофу на востоке Украины.

После полномасштабного вторжения в 2022 году гуманитарная помощь была масштабирована. Она поступает в города и села на линии фронта – несмотря на опасность. Для многих украинцев эта поддержка стала единственной возможностью выжить в условиях гуманитарной катастрофы. В рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" жителям Украины было передано почти 13,5 миллиона продуктовых наборов.

Новейшие подходы в борьбе с инфекционными болезнями

В 2007 году Фонд запустил проект "Остановим туберкулез в Донецкой области", который впоследствии стал всеукраинской программой. Фонд помог улучшить диагностику и лечение туберкулеза по всей стране, также была разработана амбулаторная модель лечения, которая до сих пор применяется в Украине. Эпидемию туберкулеза удалось остановить.

В ответ на пандемию COVID-19 Фонд оперативно ввел масштабную программу борьбы с коронавирусом, обеспечив больницы современным оборудованием, медицинскими средствами и обучением для медиков. Программа помогла спасти тысячи жизней и повысила готовность медицинской системы к новым вызовам. В рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" помощь от Фонда Рината Ахметова получили 505 медучреждений.

Успешные проекты национального масштаба

Более 30 медицинских проектов Фонда Рината Ахметова реализованы на национальном уровне, охватив всю Украину. Среди них – "200 скорых для Украины", существенно улучшивший экстренную медицинскую помощь.

Проект "Мобильная женская консультация" впервые дал женщинам возможность проходить онкодиагностику по мировым стандартам благодаря передвижной клинике и современному диагностическому комплексу. Это позволило выявить рак на ранних стадиях у десятков пациенток.

После удара по больнице "Охматдет" Фонд оперативно передал оборудование в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Благодаря этому тысячи детей получают точную диагностику, лечение и специализированный транспорт.

Системная поддержка украинских детей

Фонд Рината Ахметова системно поддерживает детей, особенно во время войны. В рамках программы "Ринат Ахметов — Детям!" оказывается образовательная, медицинская, психологическая помощь, поддержка сирот и поиск семей. Благодаря этой программе около 11 тысяч детей были усыновлены, сотни мальчиков и девочек прошли реабилитацию после ранений, получили современные слуховые аппараты и окклюдеры для закрытия порока сердца. Всего помощь получили около 6 миллионов детей. Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра!

Создана уникальная система психологической помощи

Фонд привлек лучших экспертов из Израиля, Украины и США для создания уникальной программы обучения психологов. В течение полугода специальный курс прошли 250 украинских специалистов, которые оказывали помощь в детских садах, школах, больницах, бомбоубежищах и специализированных центрах. Всего за годы работы психологи Фонда Рината Ахметова оказали психологическую поддержку уже более 1,2 миллионам украинцев.

Документация военных преступлений

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова стал первоисточником правды о войне, летописью трагедии, которую переживает страна с 2014 года, и масштабным порталом, в котором сохранены ценные составляющие национальной памяти Украины. Это не только важнейшая коллекция, насчитывающая уже более 130 тысяч историй, но и основа для справедливого осуждения военных преступлений. Некоторые герои уже свидетельствовали на народном трибунале в Гааге в 2023 году.

Фонду Рината Ахметова – 20 лет. Всегда рядом.

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