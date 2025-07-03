Разыгрывается обломок сбитого российского Су-30СМ: объявлен сбор на FPV-дроны для особого подразделения

Вчера "оно" еще летало, а сегодня лежит разбитое на украинской земле. Но "оно" еще может послужить для ликвидации российских оккупантов и помочь обеспечить успех на фронте украинским защитникам. Получить обломок сбитого российского истребителя Су-30 можно, задонатив на FPV-дроны нашим воинам.

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Соответствующий сбор открыл военный корреспондент, координатор ВОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала. В своем Telegram-канале Bochkala_WAR он сказал, на что пойдут собранные средства.

"Собираем на 5 FPV для особого подразделения и 2 ремонта бусов", – рассказал Бочкала.

Каждый, кто задонатит на эти нужды украинских воинов, будет иметь возможность получить в подарок обломок российского истребителя Су-30СМ (RF-81771) сбитого на Харьковщине.

"Разыгрываем между всеми донатерами", – отметил Роман Бочкала.

Как поддержать сбор средств

Банка "Монобанк": https://send.monobank.ua/jar/2GK5Q5UB8r

Карта Приватбанка: 5168 7456 4398 1282 (Яременко В.Ю.)

PayPal: [email protected]