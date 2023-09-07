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Блог | Разведчикам очень нужна помощь: поздравьте наших защитников в день украинской разведки
Сьогодні день української розвідки і саме для розвідувального підрозділу дуже потрібна допомога на фронт!
На передовій тривають важкі, кровопролитні бої.
Дуже прошу допомогти нашим захисникам.
Завтра треба викупити зарядні станції.
Рахунок на три станції - 69 тис. грн
І одна станція - 42 тис. грн
І для бригади швидкого реагування дуже потрібен тепловізор та дрон для розвідників
Тепловізор рахунок на - 47 175 тис. грн
Мавік 3 Комбо - 120 тис. грн
Дуже прошу допомогти 5-20-100 грн, кожна копійка, це допомога.
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390 Юсупова Наталія Августа
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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