Сьогодні день української розвідки і саме для розвідувального підрозділу дуже потрібна допомога на фронт!

Видео дня

На передовій тривають важкі, кровопролитні бої.

Дуже прошу допомогти нашим захисникам.

Завтра треба викупити зарядні станції.

Рахунок на три станції - 69 тис. грн

І одна станція - 42 тис. грн

І для бригади швидкого реагування дуже потрібен тепловізор та дрон для розвідників

Тепловізор рахунок на - 47 175 тис. грн

Мавік 3 Комбо - 120 тис. грн

Дуже прошу допомогти 5-20-100 грн, кожна копійка, це допомога.

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390 Юсупова Наталія Августа

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253