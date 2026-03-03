Растут очень быстро: какие цветы посадить ранней весной, чтобы получить яркую клумбу

Весна – это период, когда хочется как можно быстрее наполнить сад яркими красками. И сделать это вполне реально, если выбрать быстрорастущие цветы с коротким периодом до цветения. Опытные садоводы советуют обращать внимание на однолетники, которые легко выращиваются из семян и не требуют сложного ухода.

Большинство из них можно высевать непосредственно в открытый грунт после прогревания земли. Эксперты рассказали, какие культуры стоит посадить ранней весной, чтобы уже через несколько месяцев получить яркую клумбу.

Цинния

Это один из самых быстрых и простых в выращивании цветов. От посева до цветения проходит примерно 60–70 дней.

"Высокорослые сорта лучше всего подходят для среза, а компактные разновидности хорошо растут на клумбах", – объяснил садовница Шарлотта Глен.

Специалист также советует обратить внимание на различные виды растения: "Сорта "Персидский ковер", "Джаззи" и "Ацтек Сансет" имеют более естественный характер роста и пестрые цветы, которые прекрасно вписываются в сады в стиле кантри. К тому же они привлекают опылителей".

Циннии требуют полного солнца и плодородной, хорошо дренированной почвы.

Гомфрена

Гомфрена формирует плотные шаровидные соцветия различных оттенков – от розового до насыщенно-фиолетового.

"Каждый цветочный шар состоит из многих мелких цветков, именно это и создает ее характерную форму", – отметил консультант по садоводству Дэвид Гиллок.

Шарлотта Глен добавила: "Я очень ценю это выносливое однолетнее растение. Оно хорошо переносит жару и засуху и цветет все лето и осень. Но она теплолюбива и сначала растет медленнее, пока не установится стабильное тепло".

Гомфрена зацветает примерно через 80–90 дней после посева.

Бархатцы

Это один из самых быстрых способов получить яркую клумбу. Некоторые сорта начинают цвести уже через 45–50 дней.

Дэвид Гиллок отметил: "Существует множество сортов бархатцев, и все они легко выращиваются из семян. Единственный минус – в некоторых регионах они могут страдать от паутинного клеща".

Бархатцы любят солнце и рыхлую, хорошо дренированную почву.

Подсолнечник декоративный

Это эффектный акцент в саду, который легко выращивается прямым посевом в грунт.

"Есть много сортов – от низкорослых до гигантских, поэтому важно выбрать правильный вариант для вашего пространства", – советует Шарлотта Глен.

Первые цветы появляются через 70–100 дней после посева. Молодые растения нуждаются в регулярном поливе.

Настурция

Это растение быстро прорастает и начинает цвести примерно через 60 дней.

"Она не выдерживает сильной летней жары в южных регионах, но ее цветы настолько яркие в начале лета, что я всегда ее высаживаю", – рассказала Шарлотта Глен.

Настурция хорошо растет на солнце и в легкой почве.

Петуния

Петуния ценится за долгое и обильное цветение. Хотя ей требуется около 90 дней до полного развития, она цветет почти все лето.

Брук Эдмундс советует: "Регулярно удаляйте увядшие цветы – это стимулирует образование новых бутонов".

Она также рекомендует высаживать петунии в подвесные кашпо или так, чтобы побеги красиво спадали.

Что учесть во время весеннего посева

Дождитесь прогревания почвы и отсутствия сильных заморозков. Выбирайте солнечные участки для большинства быстрорастущих цветов. Обеспечьте дренаж, чтобы избежать застоя воды. Помните о регулярном поливе на начальном этапе роста.

