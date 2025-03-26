Удары дубинками и применение шокеров: почему расширение полномочий Нацгвардии поставили на паузу

В Верховной Раде на этой неделе предполагалось рассмотрение во втором чтении законопроекта №10311, который предусматривает расширение полномочий Национальной гвардии Украины по применению различных средств воздействия против граждан во время массовых беспорядков. Но вопрос был снят с повестки дня. Как минимум – на неделю.

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Что не так с новой парламентской инициативой и какие вообще перспективы у данного законопроекта – читайте в материале OBOZ.UA.

Законопроект не дожил до второго чтения

Законопроект №10311 "О внесении изменений в Закон Украины "О Национальной гвардии Украины" об усовершенствовании правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Национальной гвардии Украины" был зарегистрирован 1 декабря 2023 года и принят в первом чтении 22 мая прошлого года.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 5 марта согласовал документ к рассмотрению во втором чтении. Это должно было произойти на текущей неделе. Но случилось непредвиденное. Содержание законопроекта изучила общественная организация "Центр противодействия коррупции" и не забыла поделиться своими знаниями с общественностью.

Так, в Центре противодействия коррупции заявили, что законопроект дает Нацгвардии право использовать против митингующих огнестрельное оружие, слезоточивый газ и беспилотные аппараты – для наблюдения, идентификации и возможного последующего задержания.

Все эти новости вызвали в социальных сетях возмущение и беспокойство. Многие начали вспоминать Януковича, "Беркут" и "диктаторские законы 16 января". В итоге законопроект был снят с повестки дня Верховной Рады на текущую неделю, 24-30 марта.

Новый закон должен был стать объединяющим

Но тут стоит отметить, что Национальная гвардия Украины имеет право использования огнестрельного оружия и сейчас, это закреплено в действующем Законе "О Национальной гвардии Украины". В случае, например, отражения вооруженного нападения или задержания лица, которое оказывает вооруженное сопротивление. А такое во время массовых беспорядков может быть сплошь и рядом.

Что касается электрошокеров, то право их использовать нацгвардейцами расширили еще 20 декабря 2017 года постановлением Кабмина №1024. В применении слезоточивого газа, а тем более дубинок, также нет абсолютно ничего нового.

"И беспилотники сейчас могут использоваться. Только это регулируется внутренними инструкциями. Все оно урегулировано. Просто решили упорядочить, перенести в закон о Нацгвардии", – рассказывает OBOZ.UA заместитель председателя парламентского комитета по правоохранительной деятельности, бывший замначальника Главного следственного управления МВД Украины Григорий Мамка.

В настоящее время, выполняя свои задачи, нацгвардейцы руководствуются, в частности:

– Законом Украины "О Национальной гвардии Украины";

– Законом Украины "О Национальной полиции";

– постановлением Кабинета министров Украины "Об утверждении перечня и правил применения специальных средств военнослужащими Национальной гвардии при выполнении служебных задач";

– боевым уставом Сухопутных войск Вооруженных сил Украины;

– другими инструкциями и распоряжениями министерств и ведомств, входящих в состав Сил безопасности и обороны Украины.

В законопроекте "размыли" рамки применения спецсредств и оружия

В упорядочении всех норм, которыми руководствуется Нацгвардия, объединении их в единый закон, по идее, нет ничего плохого. Но почему законопроект №10311 отозвали, есть ли для этого реальная причина, а не и так разрешенные огнестрел, слезоточивый газ и дроны? Есть.

"Я – один из авторов первоначального законопроекта, но он до первого чтения был совсем другим, нежели тот, который вышел ко второму чтению. И я на комитете не голосовал за рассмотрение Верховной Радой документа в его нынешнем виде. Правоохранительные органы применяют: физическую силу, спецсредства, огнестрельное оружие. И должны быть веские основания для применения первого, второго и третьего. А у нас в новом законопроекте основания для применения что по шокерам, что по огнестрелу – одинаковые! Таких вещей в законодательстве быть не должно", – говорит Григорий Мамка.

Одним словом, если законопроект №10311 будет принят в нынешней редакции, то военнослужащие Нацгвардии смогут применять огнестрельное оружие без четких ограничений. И действовать по личному усмотрению. Условно говоря, нацгвардеец может дубинкой лупануть или шокером прикоснуться, а может и колено прострелить.

"Все, что касается применения средств воздействия, очень размыто. Причем это касается действий нацгвардейцев не только во время массовых беспорядков, но и в других ситуациях. Вот идет он один, группа людей. Завязался спор по какой-то причине, нацгвардеец взял и выстрелил. Потом скажет: они, мол, были агрессивно настроены, я подумал, что электрошокер не поможет. Тут очень много может быть трактовок. В таком виде это действительно – законопроект имени Януковича. Трешняк и беспредел", – говорит OBOZ.UA юрист, бывший директор Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Наталья Костишин.

"Рассмотрение законопроекта перенесли пока на следующую неделю. Но я думаю, что на данный момент, в таком виде, голосов для его поддержки не будет. Лично я за него голосовать не буду", – говорит Григорий Мамка.

Одним словом, законопроект требует серьезной доработки. А не то власть рискует получить те самые массовые беспорядки, против которых закон и призван бороться...