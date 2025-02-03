Почти все справедливо соглашаются с тем, что именно тупые левые сейчас дают новую жизнь правым.

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Всё это уже не впервые. Не будь в своё время Либкнехта/Люксембург/Тельмана — не было бы и гитлера. Всевозможные Альендо и Корваланы порождают Пиночетов.

Демократия уничтожает сама себя, как — опять-таки! — в Германии-1933.

DEI ("разнообразие, равенство, вовлечённость"), доведённое до абсурда, внезапно превращается в собственную противоположность.

Если "чёрные имеют значение" это DEI, а "белые имеют значение" это расизм, то именно такое сочетание и есть настоящий расизм. Надо бы внимательнее относиться к терминам.

На этом фоне такие, как Трамп, то есть "политики здравого смысла", — это сейчас, наверное, лучший для человечества вариант. Потому Бог и сохранил его во время покушения.

Украину должен спасти именно он. И от мордора, и от коррупции (и, кстати, от дури, при которой храбрые диваны пытаются руководить страной, ничего для неё не делая).