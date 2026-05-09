Россия создала современный нацизм с ядерным оружием, который является угрозой для мира, – Петр Порошенко

Петр Порошенко в День памяти и победы над нацизмом в видеообращении сказал, что рашизм это современная версия человеконенавистнической идеологии, которая продолжает убивать и разрушать.

Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

"За моей спиной военная техника Второй мировой. А перед нами российские БТРы, ГРАД, БМП 5-го года 12-летней войны. Эта российская нечисть была поражена украинскими военными, потому что ее привезли на нашу святую украинскую землю российские оккупанты. Война Московии против Украины продолжается уже больше, чем советско-немецкая. "Павтарить" – не получается. Пятый год они планировали себе парад в Киеве, и теперь просят у Киева разрешения провести праздничную демонстрацию в Москве", – констатирует пятый Президент.

"Цену войны мы знаем не из архивных кадров, художественных фильмов, черно-белых фотографий. Мы знаем это из звуков сирен посреди ночи, из траншей и окопов на нашей земле, из детских комнат, разрушенных домов и из кладбищ, которые за эти годы выросли в каждом украинском городе", – говорит лидер "ЕС".

"Сегодня (8 мая – Ред.) мир снова скажет – никогда снова. Но для нас это не просто исторический лозунг. Это не надпись на мемориале. Это вопрос жизни и смерти украинского народа. Именно поэтому в свое время наша команда приняла принципиальное, историческое решение отказаться от того советского дня и перейти к европейской традиции Дня памяти. Потому что между памятью и культом войны – пропасть. Европа после 1945 года сделала главный вывод. Война – это трагедия, которую нельзя романтизировать, нельзя превращать в шоу, нельзя воспитывать детей на увлечении смертью и насилием. И есть народы, которые после войны сказали – never again. Никогда снова. А есть режим, который сказал – "можем павтарить". Это российский, путинский режим", – говорит Порошенко.

Он подчеркивает: Европа после Второй мировой войны строила права человека, союзы, верховенство права, университеты, открытый мир. Россия строила культ войны, парады танков, пропагандистские фильмы, миф о "великой империи" и убеждение, что сила дает право унижать, оккупировать и убивать.

"Россия способна строить только тоталитарную систему, где человек – ничто. В какой-то момент День победы перестал быть днем памяти и стал днем подготовки к следующей войне. И именно на этой идеологии выросло целое руснявое поколение, которое сегодня пришло к нам, на украинскую землю как убийцы. А мы, украинцы, дали этому явлению точное название – это рашизм", – говорит Петр Порошенко.

"Рашизм – это уже не просто авторитаризм, это смесь империализма, культа силы, ненависти к свободе, презрения к человеческому достоинству и права сильного решать судьбу других народов. И чем больше мир видит Бучу, Мариуполь, Изюм, Авдеевку, Бахмут, застенки Херсона, похищенных украинских детей, тем очевиднее становится страшная правда. Рашизм стал одной из ближайших современных форм того зла, которое Европа уже видела в виде нацизма", – констатирует Порошенко.

"Именно поэтому вопрос наказания российских преступников – это не только вопрос Украины, это вопрос безопасности мира. Безнаказанность всегда возвращается новой войной, но уже с новыми ракетами, новыми могилами и новыми названиями городов, которые мир учится произносить через трагедию. И именно поэтому трибунал в отношении российских преступников – это не месть, а попытка защитить будущее, ваше будущее, будущее Европы, будущее мира", – убежден Порошенко.

"Сегодня украинский воин делает для Европы то, о чем многие в Европе уже успели забыть. Напоминаю, что свобода не существует сама по себе, и что мир – это не естественное состояние истории, что цивилизацию надо защищать с оружием в руках. И мы боремся за право жить свободно, за право Европы оставаться пространством свободы, а не страха. За право человека не бояться империи, которая снова решила, что она может диктовать другим народам, как им жить. Мира и свободы в Европе не будет без противостояния этой империи. Она опаснее нацистской, она владеет ядерным оружием, она цинично пугает мир этим оружием", – предостерегает Порошенко.

"Никогда снова. Выбор, который украинцы сегодня оплачивают собственной кровью. Вечная память всем, кто погиб в борьбе за свободу человечества. И слава украинским героям, которые сегодня продолжают эту борьбу за право мира быть мирным, свободным, человечным", – говорит Петр Порошенко.

