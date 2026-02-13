'Рана провоцирует боль': глава УГКЦ встретился с Папой Львом XIV и подарил голубя мира. Фото

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав встретился в Ватикане с Папой Римским Львом XIV. Предстоятель УГКЦ рассказал понтифику о ситуации в Украине и передал ему списки украинских пленных защитников.

Блаженнейший Святослав снова пригласил Папу Римского посетить Украину, вручив ему символический подарок. Об этом сообщила пресс-служба УГКЦ.

Папа Лев XIV принял Святослава в Апостольском дворце Ватикана. Блаженнейший поблагодарил понтифика за солидарность и поддержку Украины, дипломатические усилия Святого престола на пути к справедливому и длительному миру в Украине.

Святослав передал Папе списки военнопленных

Папа Римский выразил благодарность УГКЦ за ее пастырское служение в условиях войны и эффективное функционирование различных церковных структур.

"Папа был поражен, что наша Церковь разработала и активно воплощает в жизнь свой пастырский план "Исцеление ран войны" и является пространством солидарности и единства, которое объединяет украинцев в Украине с мировым украинским сообществом", – рассказал глава УГКЦ.

Во время встречи Блаженнейший Святослав передал Папе списки украинских военнопленных, полученные непосредственно от семей заключенных и пропавших без вести.

Глава УГКЦ поблагодарил Льва XIV за важную миссию в спасении человеческих жизней, к которой Святой престол систематически присоединяется с начала полномасштабной войны в Украине.

Голубь мира во время войны – символ Украины

Блаженнейший Святослав снова пригласил Папу посетить Украину и подарил ему символическую керамическую скульптуру "Голубь мира во время войны".

Автором этого художественного изделия является итальянец Лучано Каприотти. Он изобразил хрупкого белого голубя, пораженного осколком металла от российской ракеты, выпущенной на Харьков.

"Эта рана провоцирует большую боль птице, но мы видим, что она не мертва – она жива. Это прекрасный символ современной израненной, но живой Украины", – прокомментировал глава УГКЦ свой символический подарок понтифику.

В завершение встречи Святослав попросил благословения для украинского народа, а папа Лев XIV заверил в своей постоянной молитве и поддержке Украины.

Эта встреча стала второй личной аудиенцией Святослава со Львом XIV с момента избрания его на папский престол, первая состоялась в первую неделю его понтификата.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне открытия зимней Олимпиады-2026 Папа Римский призвал государства мира к перемирию. Понтифик заявил, что насилие и война всегда являются "поражением для человечества".

