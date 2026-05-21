Ракам – время для себя, Весам – финансовые возможности: гороскоп на 21 мая

Астрологи считают, что четверг, 21 мая, будет способствовать активности, новым знакомствам и поиску нестандартных решений. Многим будет легче находить позитив даже в сложных ситуациях, а вечер подойдет для общения, романтики и отдыха.

Для части знаков четверг станет днем важных разговоров, финансовых шансов и творческого вдохновения, сообщает Vogue. Другим стоит сосредоточиться на собственном комфорте и не позволять окружающим втягивать себя в чужие проблемы.

Овен

Овнам будет везти в общении. День подходит для знакомств, интересных разговоров и участия в мероприятиях, связанных с хобби или обучением. Астрологи советуют не зацикливаться на прошлом и больше внимания уделить новым впечатлениям. Вечер лучше провести активно, но без лишних эмоциональных разговоров об отношениях.

Телец

Тельцам придется решать сразу несколько дел, а также выслушивать чужие проблемы. Важно не позволять манипулировать собой и не тратить силы на людей, которые вызывают лишь усталость. Представители знака почувствуют больше внутреннего спокойствия. Хорошее время для пересмотра собственных приоритетов.

Близнецы

Для Близнецов начинается особенно активный период. День будет способствовать новым знакомствам, творчеству и помощи другим. Представители знака смогут легко находить решения даже в сложных ситуациях. Вечером возможны приятные встречи и интересные предложения.

Рак

Ракам захочется больше времени посвятить дому, уюту и творческим занятиям. Однако важные дела лучше контролировать лично, чтобы избежать недоразумений. День также подходит для заботы о здоровье и отдыха. Астрологи советуют сперва позаботиться о себе, а уже потом – о других.

Лев

Львы почувствуют внутреннюю уверенность и смогут найти решение проблем, которые давно беспокоили. День благоприятен для планирования и постановки новых целей. В то же время во второй половине дня не стоит позволять родственникам или друзьям навязывать свои планы. Терпение и настойчивость помогут достичь желаемого.

Дева

Девам придется больше работать и возвращаться к старым обещаниям или незавершенным делам. Люди вокруг могут часто менять свое мнение, из-за чего будет расти напряжение. Астрологи советуют не спешить с решениями и обязательно находить время для отдыха. Хороший вечер для книг, фильмов или спокойного досуга.

Весы

Для Весов день будет удачным в финансовых и рабочих вопросах. Идеи, которые появятся в этот четверг, могут в будущем принести прибыль. Также благоприятными будут новые знакомства и неожиданные встречи. Вечер подходит для ухода за собой и приятного общения.

Скорпион

Скорпионы будут слишком сосредоточены на обязанностях, из-за чего могут остро реагировать на критику. Астрологи советуют не принимать важных решений в любви и не спешить с выводами. Уже ближе к вечеру настроение улучшат хорошие новости или интересное приглашение.

Стрелец

Стрельцам день принесет новые задачи и возможности для развития. Представители знака могут задуматься об изменении образа жизни или предстоящих путешествиях. Вечером стоит найти баланс между дисциплиной и отдыхом.

Козерог

Козероги станут более внимательными к потребностям других людей, но важно не позволять пользоваться своей добротой. День подходит для заботы о психологическом состоянии и здоровье. Астрологи советуют избегать излишнего вмешательства в чужие конфликты и провести вечер в спокойной атмосфере.

Водолей

Водолеям четверг может принести интересные предложения и новые перспективы. Конкуренты рискуют упустить важный шанс, тогда как представители этого знака смогут использовать ситуацию в свою пользу. Вечером появится желание анализировать поведение людей и вести глубокие разговоры.

Рыбы

Рыбам стоит позволить себе немного больше комфорта и удовольствий без угрызений совести. День будет способствовать творчеству, приятным покупкам и отдыху. Также можно заниматься домашними делами, но без переутомления.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

