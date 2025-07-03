Ради победы: украинцев призвали присоединиться к инициативе помощи военным ДрукАрмия. Фото

Волонтеры призывают украинцев присоединиться к инициативе помощи военным ДрукАрмія. Основной инструмент сообщества – 3D-принтер, на котором печатаются тысячи изделий для фронта, что помогает сохранять жизни защитников Украины и эффективнее бороться с оккупантами.

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ДрукАрмія объединяет сознательных и проактивных людей в Украине и мире, стремящихся к приближению победы, рассказали OBOZ.UA волонтеры. Три ее основных принципа: обеспечение военных всем, что сообщество может сделать; распространение среди них информации о лучших рабочих решениях, оптимизация процессов для достижения максимальной эффективности затраченных ресурсов.

"Мы печатаем, паяем, моделируем, разрабатываем, унифицируем и внедряем все, что помогает сохранять жизнь украинских защитников и позволяет увеличить количество ликвидированных оккупантов", – рассказали OBOZ.UA в сообществе.

Благодаря каталогу изделий ДрукАрмії военные могут оперативно решать вопросы, с которыми они сталкиваются в процессе выполнения своих служебных обязанностей, а если чего-то в каталоге еще нет, индивидуальные заказы позволяют быстро создавать то, чего еще вчера не существовало.

По соотношению потраченная гривна = полученный результат, ДрукАрмія – самая эффективная инициатива по помощи ВСУ.

Так, для обеспечения сапера-инструктора набором макетов противопехотных мин государству нужно потратить 142 800 грн, а ДрукАрмии – всего 5 600 грн.

"Количество заказов растет ежедневно, поэтому присоединяйтесь к нашей инициативе и помогите одержать победу!" – призывают волонтеры.

Они объясняют, что современная война – это война высоких технологий, но это не только инновационные дроны в руках украинских пилотов на передовой. Это еще и 3D-принтеры на кухнях, балконах и в гаражах обычных украинцев.

Ежедневно в рамках проекта ДрукАрмия – волонтерского сообщества, которое объединяет сознательных и проактивных людей для ускорения победы, – десятки тысяч критически важных изделий печатаются именно дома.

Эффективность инициативы впечатляет, говорят в сообществе.

Проект возглавляет популярный блогер "майор Чернобаев" (Евгений Вольнов), который объединил вокруг общего желания победы уже тысячи волонтеров из Украины и мира. Именно благодаря такому лидерству движение растет ежедневно, рассказали в ДрукАрмія.

Как помочь ДрукАрмії

По словам волонтеров, качественный 3D-принтер стоит от 10 тысяч гривен. С ним успешно работают как 13-летние подростки, так и 75-летние пенсионеры. Для этого не требуется специального образования или глубоких знаний.

Нужно лишь зарегистрироваться на сайте ДрукАрмии, загрузить готовую 3D-модель и запустить печать.

Через несколько часов – сложить напечатанное в коробку и отправить "Новой почтой" непосредственно на передовую.

На ДрукАрмии также действует школа, где можно найти всю необходимую информацию: где взять принтер, дешевый пластик, как научиться печатать и уже сегодня делать вклад в победу.

"Каждое такое изделие или уничтожает врага, или спасает жизнь украинским защитникам. Именно поэтому для нашей победы в каждом украинском доме должен стоять 3D-принтер. Присоединяйтесь уже сегодня", – призвали в сообществе.

Как сообщал OBOZ.UA, военным на Сумском и Покровском направлении критически нужны дроны, зарядные станции, старлинки, антенны и генераторы. Сумма сбора – 460 тыс. грн.

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