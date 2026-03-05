Работника ДТЭК отметили президентской наградой 'Заслуженный энергетик Украины'

Энергетик компании ДТЭК был отмечен президентской наградой "Заслуженный энергетик Украины".

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что наградой был отмечен руководитель департамента по управлению производством ДТЭК Бурштынской ТЭС Сергей Крючко.

Под его руководством неоднократно проводили ликвидацию последствий российских обстрелов, а также поддерживали устойчивость электростанции в условиях повышенных рисков.

"Для меня энергетика – это не просто профессия. Это дело моей жизни. Это ежедневная ответственность и команда людей, на которых можно положиться. Потому что мы хорошо понимаем, что от работы каждого из нас зависят свет и тепло для миллионов украинцев. Особенно в такие сложные зимы, которую мы все вместе только что прошли. В такие моменты особенно понимаешь, ради чего все это", – сказал Крючко.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил двух работников ДТЭК государственными наградами за поддержку работы энергосистемы в условиях войны.