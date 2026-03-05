УкраїнськаУКР
Работника ДТЭК отметили президентской наградой "Заслуженный энергетик Украины"

Мария Шевчук
Работника ДТЭК отметили президентской наградой 'Заслуженный энергетик Украины'

Энергетик компании ДТЭК был отмечен президентской наградой "Заслуженный энергетик Украины".

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что наградой был отмечен руководитель департамента по управлению производством ДТЭК Бурштынской ТЭС Сергей Крючко.

Под его руководством неоднократно проводили ликвидацию последствий российских обстрелов, а также поддерживали устойчивость электростанции в условиях повышенных рисков.

"Для меня энергетика – это не просто профессия. Это дело моей жизни. Это ежедневная ответственность и команда людей, на которых можно положиться. Потому что мы хорошо понимаем, что от работы каждого из нас зависят свет и тепло для миллионов украинцев. Особенно в такие сложные зимы, которую мы все вместе только что прошли. В такие моменты особенно понимаешь, ради чего все это", – сказал Крючко.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил двух работников ДТЭК государственными наградами за поддержку работы энергосистемы в условиях войны.

