Работают там, где счет идет на минуты: благодаря программе ГеройСаг на фронт передали 5 эвакуационных авто. Видео

Скорость эвакуации на фронте часто определяет грань между жизнью и смертью. При таких условиях критическим элементом системы спасения раненых военных являются специально оборудованные медицинские автомобили. Патронатная служба "Ангелы" при содействии благотворительной программы "ГеройСаг" получила пять таких эвакуационных медицинских автомобилей от сети EVA, которые после дооборудования будут работать там, где счет идет на минуты.

Церемония передачи состоялась 9 февраля 2026 года в Киеве на Михайловской площади. Соответствующее видео обнародовали благотворители ГеройСаг в Instagram.

"Сегодня мы передаем 5 эвакуационных автомобилей, которые спасают жизни раненых. Мы в ГеройСаг знаем, какими критически необходимыми являются автомобили на фронте", – отметила сео ГеройСаг Евгения Бут.

"Потребность в медеваках колоссальна, как и их функция. Выражаю огромную благодарность сети магазинов EVA и программе Герой Car", – сказал Егор Сологуб, представитель Патронатной службы "Ангелы".

Эти эвакуационные медицинские авто будут использовать подразделения Третьего армейского корпуса. Машины позволяют одновременно транспортировать нескольких раненых и сокращают время доставки к медикам, что напрямую влияет на выживание.

По словам медицинского куратора Патронатной службы "Ангелы" 3 ОШБр Ксении Логвинюк (Гуцулки), быстрая эвакуация не только спасает жизни, но и часто позволяет избежать ампутаций, поскольку счет идет на минуты.

"Я знаю много историй, когда для раненых каждая минута имела значение и когда бойцов удалось спасти от ампутации благодаря своевременной эвакуации. Такие истории доказывают, что быстрая эвакуация – это шанс не только выжить, но и сохранить здоровье", – рассказала Гуцулка.

Начальник медицинского пункта 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр с позывным "Кох" рассказал, что эти машины укомплектованы для оказания первой медицинской помощи и реанимации: там есть мониторы, аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты подогрева растворов, кислородные концентраторы.

"Непосредственно эти медэваки – полноприводные автомобили повышенной проходимости, они пойдут на линию фронта, ближе к ЛБЗ. Они могут проехать там, где обычный бус не заедет. Их комплектование приближено к скорым, поэтому они будут привозить команду специалистов, которая оперативно будет оказывать тяжелым и критически раненым помощь еще ближе к линии фронта", – сказал Кох.

Автомобили символически освятил отец Ефрем из Михайловского Златоверхого собора.

Машины для эвакуации приобрели благодаря донатам на кассах магазинов EVA: 356 тысяч клиентов сети за полтора месяца собрали почти 4,4 миллиона гривен. Проект "Поддержи жизнь" символично стартовал 1 октября, в День защитников и защитниц Украины.

Сила проекта заключается именно в сплоченности: несмотря на то, что самый большой единовременный взнос составил 2 300 грн, львиную долю сбора сформировали небольшие донаты – средний взнос составил всего 8 грн.

"Мы системно сотрудничаем с программой ГеройСаг в рамках направления помощи военным – это один из ключевых векторов корпоративной социальной ответственности EVA. Для нас важно поддерживать именно те проекты, которые имеют реальное влияние на сохранение жизни, и медицинская эвакуация является одним из них", – отметила Марина Смык, ведущий менеджер направления КСО сети EVA.

Проект "Поддержи жизнь" стал очередным этапом длительного сотрудничества партнеров: совместно они реализовали уже несколько инициатив, результатом которых стало 168 единиц колесной техники – от внедорожников и мотоциклов до эвакуационных авто – для различных подразделений Сил обороны Украины.