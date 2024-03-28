'Работает в том же режиме': Ким признался, является ли автором Telegram-канала 'Николаевский Ванек'

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким ответил на слухи о его связи с известным Telegram-каналом "Николаевский Ванек". Он отметил, что следит и взаимодействует с этим каналом.

Об этом он сказал в эфире проекта "Храбрые сердца". Так, на вопрос ведущей Валентины Хамайко о том, читает ли Ким посты Ванька или сам создает там сообщения, он ответил, что не пишет для канала.

"Уже не могу писать, поэтому, конечно, сейчас читаю и взаимодействую с ним. Во многом тг-канал изменился, но осталось одно – режим работы остался таким, каким был в первые 8 месяцев. Вчера мы до трех ночи мониторили небо, передавали информацию, но я туда не пишу. Мы просто сотрудничаем. Администратор этого тг-канала – это независимый человек со своими мыслями", – сказал глава ОВА.

Напомним, автор популярного Telegram-канала "Николаевский Ванек", который уже почти два года анонимно сообщает украинцам важную информацию о боевых действиях и поддерживает подписчиков, дал первое интервью. Он не раскрыл имя, но признался, что может исчезнуть после победы Украины против России.

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