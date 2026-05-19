Тревожность во время войны: работает ли дофаминовый детокс?

Чем опасно когнитивное перенасыщение информационным шумом? Почему так опасны короткие видео из социальных сетей для концентрации в работе и эффективности выполнения задач рассказывает эксперт по психологии предпринимательства, бизнесмен и ученый Константин Круглов.

Видео дня

Несколько десятков лет назад, человечество не могло бы себе представить, что самым дефицитным ресурсом для человека станет именно внимание. Короткие видео, бесконечные ленты новостей и мгновенные сообщения создают ощущение постоянной занятости, и у нас даже нет времени на то, чтобы задуматься как это меняет глубину мышления. На этом фоне популярности набирает так называемый "дофаминовый детокс". Идея здесь в том, чтобы временно отказаться от стимулирующего контента, чтобы перезагрузить мозг. Но действительно ли проблема в дофамине? И что на самом деле происходит с нашим вниманием?

Начнем с того, что сам по себе дофамин не является врагом. Это нейромедиатор, который участвует в мотивации, обучении и достижении целей. Проблема возникает не из-за него, а из-за способа, которым мы привыкаем стимулировать себя. Когда мозг регулярно получает быстрые и яркие стимулы он постепенно адаптируется к этому уровню интенсивности. В результате обычная работа, требующая времени и сосредоточенности, начинает казаться скучной и слишком сложной.

В этом процессе важную роль играет тревожность. Она часто возникает как фоновое состояние, потому что раньше, в трудные и проблемные моменты на работе, или в семье, человек проживал и проговаривал сразу. Но сейчас, из-за простого решения, заглушить внутреннее беспокойство короткими видео, постоянной сменой активностей, мы формируем замкнутый круг. Чем больше мы пытаемся убежать от тревожности через внешние раздражители, тем менее устойчивым становится наше внимание и внутреннее состояние. А это, в свою очередь, усиливает ощущение хаоса и снова провоцирует тревожность. В результате человек не снимает напряжение, а лишь откладывает его, постепенно усиливая.

Когда человек возвращается к работе, требующей концентрации, он сталкивается с внутренним сопротивлением. Задача кажется сложнее, потому что наша психика уже привыкла к другому ритму. Появляется желание переключиться, проверить телефон, найти что-то легче и быстрее. В итоге работа разбивается на фрагменты, а эффективность падает.

Еще один важный аспект это когнитивное перенасыщение. Когда человек потребляет слишком много информации, мозг не успевает ее обрабатывать. Нам кажется, что мы постоянно что-то узнаем, но на самом деле большинство этого не интегрируется в мышление. Вместо глубины и понимания, мы воспринимаем все фрагментарно, и никогда по настоящему не погружаемся в какую-то тему.

Именно здесь возникает идея детокса. Человек пытается на определенное время полностью исключить источники быстрого удовольствия. В краткосрочной перспективе это действительно может дать эффект, потому что снижается уровень внешних стимулов, внимание немного стабилизируется. Но проблема в том, что такой подход работает лишь поверхностно. Он не меняет внутренних механизмов, которые заставляют человека постоянно искать новые раздражители.

Настоящая сложность заключается в том, что современный человек все реже выдерживает паузу. Любой момент тишины или отсутствия стимула воспринимается как дискомфорт. И вместо того, чтобы остаться с собственными мыслями, мы автоматически тянемся к телефону. Со временем эта реакция становится почти рефлекторной. Она формирует зависимость не столько от контента, сколько от постоянного избегания внутренней тишины.

Поэтому, когда внешний стимул просто забирают, внутренний дискомфорт даже может временно усилиться. Именно это часто приводит к срывам после периода ограничения, и человек возвращается к привычным моделям поведения еще интенсивнее, чем раньше. Без понимания причины такой отказ превращается лишь в короткую паузу, а не в изменение привычки.

Устойчивый результат возможен лишь тогда, когда внимание направляется не наружу, а внутрь. Это означает способность выдержать момент без стимула и не пытаться его немедленно заполнить. В этой паузе становится видно, что именно вызывает эту потребность отвлечься, возможно перегрузка, отсутствие ясности в задачах, или внутреннее напряжение или эмоциональная усталость.

Работа с этими причинами не дает мгновенного эффекта, как быстрый контент, но именно она постепенно меняет поведение.

Когда человек начинает понимать, что именно его выталкивает из концентрации, появляется возможность выбирать другую реакцию. И тогда отказ от скроллинга перестает быть борьбой с собой, наоборот он становится естественным следствием внутренней стабильности.

Практически это может выглядеть довольно просто.

1. Создавайте блоки глубокой работы

Выделяйте периоды 25-50 минут без всяких отвлечений и переключений между задачами. В это время внимание должно быть направлено только на одну задачу. Именно такие блоки восстанавливают способность к концентрации и повышают качество работы.

2. Фиксируйте тревожность, а не глушите ее

Вместо того чтобы сразу отвлекаться, коротко назовите свое состояние. Например, "я чувствую напряжение" или "мне сложно сосредоточиться". Это переводит вас из автоматической реакции в сознательное восприятие. Тревожность не исчезает сразу, но перестает управлять поведением.

3. Позвольте себе скуку

Сознательно выделяйте время, когда вы ничего не делаете и не заполняете паузу контентом. Сначала это вызывает дискомфорт, но именно в этом состоянии восстанавливается способность к глубокому мышлению. Скука перестает быть проблемой и становится ресурсом.

4. Доводите задачи до конца

Сфокусируйтесь не только на начале работы, но и на ее завершении без прерываний. Даже одна доведенная до конца задача формирует ощущение контроля и внутренней стабильности. Это уменьшает потребность в отвлечении.

5. Определите свои триггеры

Обратите внимание, в какие моменты возникает желание отвлечься. Это помогает понять истинную причину поведения, а не бороться только с его проявлениями. Осознание триггеров это первый шаг к изменению привычки.

В долгосрочной перспективе эффективность зависит не от количества информации, которую мы потребляем, а от качества внимания, с которым мы работаем. И пока это внимание распылено между десятками стимулов, ни один детокс не даст стабильного результата. Зато постепенное восстановление внутренней ясности и дисциплины внимания может изменить не только производительность, но и способ взаимодействия с реальностью в целом.