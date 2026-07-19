Пышные паровые вареники с ягодами: делимся лучшим рецептом удачного теста
1 минута
1,1 т.
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Паровые вареники – одно из самых вкусных, простых в приготовлении блюд. Готовить их можно с разными начинками, особенно вкусно будет с ягодами, творогом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных паровых вареников с ягодной начинкой.
Ингредиенты:
Тесто:
- Кефир 300 мл
- Мука 400 г + для подсыпки
- Соль 0,5 ч. л.
- Сода 1 ч. л. без верха
Начинка:
- Черника 500 г
- Крахмал 1 ч. л.
- Сахар по вкусу
Способ приготовления:
1. В кефир добавить соль и соду, всыпать муку и замесить мягкое тесто. Оставить отдыхать на 20 минут.
2. К чернике добавить крахмал и перемешать. Из теста сформировать вареники и готовить на пару 6 минут.
Готовые вареники посыпать сахаром, смазать сливочным маслом и подавать со сметаной!
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