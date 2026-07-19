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Пышные паровые вареники с ягодами: делимся лучшим рецептом удачного теста

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,1 т.
Рецепт вареников
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Паровые вареники – одно из самых вкусных, простых в приготовлении блюд. Готовить их можно с разными начинками, особенно вкусно будет с ягодами, творогом.

Вкусные вареники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных паровых вареников с ягодной начинкой. 

Ингредиенты: 

Тесто:

  • Кефир  300 мл
  • Мука 400 г + для подсыпки
  • Соль 0,5 ч. л.
  • Сода 1 ч. л. без верха

Начинка:

  • Черника 500 г
  • Крахмал 1 ч. л.
  • Сахар по вкусу

Способ приготовления: 

1. В кефир добавить соль и соду, всыпать муку и замесить мягкое тесто. Оставить отдыхать на 20 минут.

Тесто для вареников

2. К чернике добавить крахмал и перемешать. Из теста сформировать вареники и готовить на пару 6 минут.

Сколько готовить вареники

Готовые вареники посыпать сахаром, смазать сливочным маслом и подавать со сметаной!

Готовые вареники

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