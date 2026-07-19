Пышные паровые вареники с ягодами: делимся лучшим рецептом удачного теста

Паровые вареники – одно из самых вкусных, простых в приготовлении блюд. Готовить их можно с разными начинками, особенно вкусно будет с ягодами, творогом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных паровых вареников с ягодной начинкой.

Ингредиенты:

Тесто:

Кефир 300 мл

Мука 400 г + для подсыпки

Соль 0,5 ч. л.

Сода 1 ч. л. без верха

Начинка:

Черника 500 г

Крахмал 1 ч. л.

Сахар по вкусу

Способ приготовления:

1. В кефир добавить соль и соду, всыпать муку и замесить мягкое тесто. Оставить отдыхать на 20 минут.

2. К чернике добавить крахмал и перемешать. Из теста сформировать вареники и готовить на пару 6 минут.

Готовые вареники посыпать сахаром, смазать сливочным маслом и подавать со сметаной!

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