Пышная паска-краффин из сливочного теста, с корицей и шоколадом: делимся рецептом пасхальной выпечки

Паска краффин – это современная гибридная выпечка, объединяющая в себе традиционный паску и слоеную текстуру круассана с формой маффина. Ее главная особенность – эффектный внешний вид с видимыми слоями теста и нежный сливочный вкус с корицей и шоколадом.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусно паски-краффина, с корицей и шоколадом, который готовится очень просто.

Ингредиенты:

200 мл теплого молока

2 яйца

150 г сахара, ваниль

30 г влажных дрожжей

500 г муки (+ немного муки для посыпки)

40 г мягкого масла

Начинка:

80 г мягкого масла, корица, сахар, шоколад

Способ приготовления:

1. Опара: соединяем теплое молоко, дрожжи, сахар и муку из общего количества, оставляем на 15 минут.

2. Отдельно смешиваем яйца, сахар и ваниль, добавляем к муке влажные ингредиенты, замешиваем липкое тесто, добавляем масло и вымешиваем до гладкости, оставляем тесто подходить на 2 часа.

3. Готовое тесто делим тесто на 2 части, каждую тонко раскатываем, смазываем мягким маслом, присыпаем сахаром и корицей/шоколадными каплями, формируем краффины и кладем в формы. Оставляем подойти на 40 минут – 1 час.

4. Выпекаем при 170 С 45 минут, до золотистости, если же вы увидите, что краффины начали интенсивно подрумяниваться – просто накройте их фольгой и допеките.

