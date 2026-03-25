Пышная паска-краффин из сливочного теста, с корицей и шоколадом: делимся рецептом пасхальной выпечки

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,2 т.
Паска краффин – это современная гибридная выпечка, объединяющая в себе традиционный паску и слоеную текстуру круассана с формой маффина. Ее главная особенность – эффектный внешний вид с видимыми слоями теста и нежный сливочный вкус с корицей и шоколадом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусно паски-краффина, с корицей и шоколадом, который готовится очень просто.

Ингредиенты:

  • 200 мл теплого молока
  • 2 яйца
  • 150 г сахара, ваниль
  • 30 г влажных дрожжей
  • 500 г муки (+ немного муки для посыпки)
  • 40 г мягкого масла

Начинка:

  • 80 г мягкого масла, корица, сахар, шоколад

Способ приготовления:

1. Опара: соединяем теплое молоко, дрожжи, сахар и муку из общего количества, оставляем на 15 минут.

2. Отдельно смешиваем яйца, сахар и ваниль, добавляем к муке влажные ингредиенты, замешиваем липкое тесто, добавляем масло и вымешиваем до гладкости, оставляем тесто подходить на 2 часа.

3. Готовое тесто делим тесто на 2 части, каждую тонко раскатываем, смазываем мягким маслом, присыпаем сахаром и корицей/шоколадными каплями, формируем краффины и кладем в формы. Оставляем подойти на 40 минут – 1 час.

4. Выпекаем при 170 С 45 минут, до золотистости, если же вы увидите, что краффины начали интенсивно подрумяниваться – просто накройте их фольгой и допеките.

