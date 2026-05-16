'Пятый год мы стоим против врага': Зеленский вручил награды украинским военным. Видео

Президент Владимир Зеленский вручил высшие государственные награды украинским военным и родным павших защитников. Речь идет об орденах "Золотая Звезда", Богдана Хмельницкого, "За мужество", а также награду "Крест боевых заслуг".

Об этом сообщили в Telegram-канале главы государства. Во время мероприятия Зеленский поблагодарил всех бойцов Сил безопасности и обороны Украины и подчеркнул, что украинцы пятый год продолжают борьбу против российской агрессии.

"Украина держится благодаря тем, кто своей смелостью, преданностью и силой обеспечивают нам возможность быть – быть собой, быть Украиной. Пятый год мы стоим против врага, который больше, чем мы, но который не достигает того, чего хочет. И благодаря нашим людям, благодаря нашей украинской настроенности защититься мы обязательно остановим Россию и гарантируем безопасность для нашего государства и людей", – подчеркнул президент.

Кто получил награды от главы государства

Зеленский передал семьям павших воинов ордена "Золотая Звезда". Звание Героя Украины посмертно получили главный сержант Антон Войтенко, майор полиции Николай Гетманов, младший сержант Василий Киларь, подполковник Руслан Петренко и старший солдат Виталий Сидорук.

Антон Войтенко выполнял боевые задачи в Запорожье и Харьковской области. В августе 2025 года он принял на себя удар российского дрона, спасая жизни пятерых собратьев.

Николай Гетманов защищал Украину на Харьковщине. В 2022 и 2023 годах защитник отражал атаки российских войск и уничтожал оккупантов. В октябре 2025 года во время боя в Купянске он прикрыл собой побратимов и погиб от ранений.

Василий Киларь командовал отделением ударных беспилотных комплексов. Его подразделение уничтожило более 50 оккупантов вблизи Малой Токмачки, что в Запорожской области. Воин погиб в мае 2025 года, закрыв собой собрата во время атаки вражеского FPV-дрона.

Руслан Петренко проводил спецоперации на Черниговщине и Сумщине, а также руководил расчетом БПАК, который атаковал 180 вражеских целей. В этом году в феврале жизнь защитника оборвал вражеский дрон.

Виталий Сидорук выполнял боевые задачи на Харьковщине, Луганщине и Донетчине, спасал раненых собратьев и корректировал артиллерийский огонь с помощью БПЛА. Воин погиб в мае 2024 года во время обстрела в Донецкой области.

Также президент передал семьям погибших военных награду "Крест боевых заслуг". Ее посмертно получили старший лейтенант Сергей Бульбан, младший сержант Владимир Мережко и старший солдат Андрей Старовойт.

Сергей Бульбан устанавливал минные заграждения и уничтожал российскую технику. Несмотря на ранения он помогал собратьям и эвакуировал их с поля боя. Владимир Мережко после ранений возвращался в строй и командовал минометным расчетом, который уничтожал оккупантов во время боев в Донецкой и Сумской областях. Андрей Старовойт руководил обороной позиций и участвовал в отражении российских штурмов в Донецкой области.

Во время церемонии глава государства также наградил украинских защитников орденами Богдана Хмельницкого I степени и орденами "За мужество" I степени.

Кроме этого, Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" пятерым военным, которые продолжают службу. Высшие государственные награды получили лейтенант Андрей Ищенко, полковник Валерий Корецкий, сержант Роман Харченко, солдат Дмитрий Ященко и майор Роман Ященко.

Президент также отметил шестерых военных наградой "Крест боевых заслуг". Ее получили подполковник Андрей Винницкий, младший сержант Андрей Волочий, младший сержант Александр Зоря, полковник Михаил Кусяк, штаб-сержант Игорь Мойсак и сержант Роман Шикор.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 9 апреля вручил государственные награды и почетные знаки отличия "Город-герой Украины" представителям громад. Церемония состоялась во время заседания Конгресса местных и региональных властей с участием представителей местного самоуправления и военных администраций.

