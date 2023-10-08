Сегодня вспоминаем и чтим моего земляка, великого и непобедимого украинца, 152-летнего Ивана ПОДДУБНОГО.

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Іван Піддубний народився 8 жовтня (26 вересня) 1871 року в козацькій родині селі Красенівка Полтавської губернії, нині Золотоніський (нещодавно Чорнобаївський) район Черкаської області.

Проводжаючи Піддубного в Севастополь на заробітки, його батько навчав: "Памʼятай, Іване, що роду ти батьківського і материнського – козацького, запорозького. І що козакові честь дорожче за матір, дорожча за батька рідного. Запамʼятай, Іване, якщо продаси честь – не син ти мені, і я не батько тобі".

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6-разовий Чемпіон світу з греко-римської боротьби, який не програв ЖОДНОГО поєдинку: НІКОЛИ в житті не курив та не вживав спиртного.

Був переконаним УКРАЇНЦЕМ: коли радянська влада видала йому паспорт із прізвищем "Поддубный" і національністю "русский", вимагав змінити паспорт, а після відмови власноруч зробив виправлення – "ПІДДУБНИЙ" і "УКРАЇНЕЦЬ".

Свої світоглядні переконання в спорті пояснював так:

"Виходячи на сцену, я молився за Україну. Тому й перемагав!"

До нас дійшов і такий вислів Піддубного: "Я вірю в Бога, а святих не знаю, тож замість них "Кобзаря" тримаю!"

Памʼятаємо нашу історію!

Шануємо наших героїв!

П.С. Наш Фонд "РІДНА КРАЇНА" в рамках проекту "Україні потрібні герої" на пошану Івана Піддубного:

– організував низку фестивалів "Україна – країна найсильніших людей";

– видав брошуру для школярів та книжкові закладки із правдивою біографією Великого і Непереможного українця;

– підтримав видання краєзнавчого дослідження Марії Приліпко "Іван Піддубний – сила України";

– виступав меценатом багатьох просвітницьких та спортивних заходів на батьківщині Івана Піддубного…