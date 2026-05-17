Пустота вместо жизни: в сети показали, как сейчас выглядит одна из улиц Мариуполя. Видео

После четырех лет оккупации Россией украинский Мариуполь до сих пор носит шрамы вражеских бомбардировок. Отдельные районы города напоминают безлюдную пустошь.

В частности, заброшенной и заброшенной остается улица Таганрогская. Кадры из города, снятые россиянкой, показал бывший советник городского головы Мариуполя, а ныне – руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Андрющенко опубликовал видео, снятое в оккупированном городе, вероятно, россиянкой. На нем видно, как Россия "отстроила" Мариуполь за четыре года после жестоких бомбардировок и обстрелов, которые оставляли после себя лишь руины и выжигали все живое.

"Очередная россиянка снимает реальность Мариуполя. Май 2026. Ул. Таганрогская", – подписал жуткие кадры он.

Видео его автор, которая, судя по произношению, приехала в украинский Мариуполь с территории РФ, снимает из окна авто, едущего по упомянутой улице.

"Левый берег, Таганрогская трасса... Это еще Мариуполь. Вот такие дома здесь стоят...", – комментирует россиянка серые, лишенные каких-либо признаков жизни виды оккупированного города.

В большинстве домов явно никто не живет. Пустота настолько очевидна, что ее не может игнорировать даже представительница "освободителей". Правда, она тут же находит оправдание жестоким ударам по городу, которые наносили ее соотечественники.

"Все дома, которые стояли над дорогой – разрушены, потому что оттуда велся прицельный огонь. И там заседали понятно кто, да?" – говорит она, перекладывая ответственность за разрушения с оккупантов города на его защитников.

В то же время даже представительнице государства-агрессора не удается отмахнуться от мысли, что же произошло с людьми, которые жили здесь до прихода "освободителей".

"Видимо, или мариупольцы выехали, или, не дай бог, их убили", – вслух рассуждает в городе, где Россия убила десятки тысяч людей, россиянка.

Далее же, среди десятков разбитых заброшенных домов она находит повод для "позитива".

"Хороший домик стоит, скорее всего, восстановили уже", – радостно цепляется россиянка за возможность поддержать любимый нарратив российской пропаганды о повсеместном восстановлении города.

При этом она признается: "камера так не передает" – вероятно, имея в виду ту атмосферу смерти, руины и безысходности, которая просто веет от увиденного – даже через экран.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях стало известно, что Силы обороны Украины уже добрались до Мариуполя. Защитники принимают меры для перерезания логистики оккупантов в их тылу, контролируют трассу Мариуполь-Бердянск и уничтожают вражеские цели дронами на недосягаемом ранее расстоянии.

И применение украинскими войсками дронов вблизи Мариуполя уже вызвало панику у Z-блогеров. Они прекрасно понимают, что активность дронов-перехватчиков в районе Мариуполя ставит под угрозу ключевые логистические маршруты РФ, которые ранее считались относительно безопасными.

