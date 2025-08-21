УкраїнськаУКР
Пряный домашний кетчуп из 3 кг помидоров: делимся простым рецептом вкусного соуса

Домашний кетчуп – лучший соус к мясным блюдам и готовится он очень просто, достаточно всего лишь выбрать качественные помидоры и правильно варить его – около 2 часов.

Домашний кетчуп

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего кетчупа из помидоров, со специями и маслом.

Ингредиенты:

  • помидоры – 3 кг
  • 1 ст. сахара
  • 0,5 ст. уксус 9%
  • 2 ст. л. соль
  • 2 ст. л. масло

На кофемолку перебейте.

  • 1 ч. л. корицы
  • 1 ч. л. гвоздики
  • 1/2 ч. л. душистого перца
  • на кончике ножа острый перец по вкусу или свежий измельчить вместе с луком

Способ приготовления:

1. Пропустите овощи через соковыжималку, лук также. Доведите до кипения и варите на маленьком огне 2 часа, чтобы соус выпаривался.

Основа для кетчупа

2. После добавьте сахар, соль, специи, варите еще 15 минут. И после влейте масло, перемешайте и влейте уксус.

Приготовление соуса

3. Разлейте в банки и законсервируйте.

Готовый кетчуп

