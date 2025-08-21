Видео дня
Пряный домашний кетчуп из 3 кг помидоров: делимся простым рецептом вкусного соуса
Домашний кетчуп – лучший соус к мясным блюдам и готовится он очень просто, достаточно всего лишь выбрать качественные помидоры и правильно варить его – около 2 часов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего кетчупа из помидоров, со специями и маслом.
Ингредиенты:
- помидоры – 3 кг
- 1 ст. сахара
- 0,5 ст. уксус 9%
- 2 ст. л. соль
- 2 ст. л. масло
На кофемолку перебейте.
- 1 ч. л. корицы
- 1 ч. л. гвоздики
- 1/2 ч. л. душистого перца
- на кончике ножа острый перец по вкусу или свежий измельчить вместе с луком
Способ приготовления:
1. Пропустите овощи через соковыжималку, лук также. Доведите до кипения и варите на маленьком огне 2 часа, чтобы соус выпаривался.
2. После добавьте сахар, соль, специи, варите еще 15 минут. И после влейте масло, перемешайте и влейте уксус.
3. Разлейте в банки и законсервируйте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: