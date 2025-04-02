Проявите доброту к миру: астропрогноз на 2 апреля

В среду, 2 апреля, длится 5 лунный день. Луна находится в Близнецах, Солнце – в Овне.

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Как это отразится на событиях дня, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она спрогнозировала, что эта среда пройдет в энергии соединения мужского и женского.

"В эту среду мы будем проживать энергии соединения нашей мужской и женской энергии. Мы будем проживать энергию соединения в сердце", – пояснила она.

По словам Иситы Гая, это может проявляться в усиленной чувствительности. "Вы можете спонтанно заплакать на улице, вы можете посмотреть на птичку и умилиться, вас могут умилять глаза прохожего человека на улице", – описала она это состояние.

Такой чувствительностью астролог посоветовала воспользоваться проявлением милосердия и доброты. "В этот день подайте милостыню, в этот день накормите больных, накормите животных, живущих во дворе, накормите людей, у которых нет своего жилья, посетите своих родных, помогите другим людям", – призвала Исита Гая.

Она назвала эту среду днем добрых поступков. И посоветовала сегодня проявлять свою доброту мира. "И он проявит ее вам", - пообещала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 2 апреля для всех знаков зодиака – кто сегодня получит хорошие новости, а кого ждут неожиданности.

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