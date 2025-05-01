Проверки на въезде на Керченский мост, пустые набережные Ялты и дорогая еда: что происходит в оккупированном Крыму на майские праздники

На майские праздники в Крым почти не приехали туристы. Как правило, очереди на Керченском мосту создавались из-за тотальных проверок каждого въезжающего, поэтому желающим отдохнуть на полуострове пришлось по три-четыре часа простаивать в пробках. Туристов в оккупированном Крыму шокируют высокие цены на продукты, мазут на пляжах и дорогое жилье.

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Туристов россияне обыскивают на мосту

На майские праздники Крымское побережье пустует. Немногочисленные российские туристы гуляют по Ялтинской набережной. Местные блогеры отрабатывают заказ и пытаются убедить, что пустой полуостров "кишит туристами".

На самом деле это не так. Некоторые блогеры, например, Виталий Гнатюк, искренне признают, что россияне предпочитают свои Сочи и даже грязную от мазута Анапу.

1 мая перед въездом на Керченский мост застряли сразу 3 тысячи автомобилей. Один из водителей снял видео и спросил: "А нужен ли мне Крым?" Дело в том, что российские власти очень боятся, что на праздники на полуострове может что-то случиться, пустили слухи, что на 9 мая украинский президент якобы приказал уничтожить Керченский мост. Поэтому при въезде устроили досмотр каждого, кто решил приехать на полуостров.

"Проверяют документы даже на детей, роются во всех вещах, осматривают машину с помощью специального зеркальца, заставляют открывать капот, багажник, бардачок, даже водят в кабинки на личные досмотры вещей. Кого-то задержали, устроили кипиш. Эти четыре часа проверок, как в тюрьме, я никогда не забуду", – пожаловалась российская бабушка, которая решила на майские с внуками отдохнуть на море.

Тем, кто возмущался, объяснили, что они въезжают на стратегический объект – Керченский мост, где работает служба транспортной безопасности. Ищут взрывчатку или боеприпасы.

Чтобы хоть как-то развлечься, туристы в очередях курят кальян, на капоте машин играют в нарды, а кто-то занят управлением игрушечной машинки.

Блогера оштрафовали в Анапе и Алуште за мазут

Кстати, между Краснодарским краем РФ и оккупированным Крымом идет настоящая информационная война. Одного из анапских блогеров Юрия Озаровского оккупационные власти обвинили в том, что он специально приехал в Крым снимать, как волонтеры очищали берег от разлившегося мазута. Якобы это была задача краснодарских отельеров.

Озаровского 27 апреля на полуострове задержали за то, что он снял на Алуштинском пляже камни, испачканные мазутом, и выложил это в соцсети. Власти города заявили, что это не мазут, а якобы следы кровельной мастики, которую якобы использовали для ремонта спасательного поста. Блогера оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в Анапе, когда Озаровский снимал местные пляжи в мазуте, то его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Правду в России не любят.

Пустуют набережные и пляжи

В то же время крымские пляжи и набережные пустуют 1 мая. Отдохнуть сюда приезжают сами жители полуострова, которые живут далеко от моря. Еще обладатели бесплатных бюджетных путевок – пенсионеры, военные с семьями, многодетные и социально незащищенные. Также в Крым приезжают жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Но в последнее время жители оккупированного Донбасса боятся ехать, поскольку их мобилизуют в российскую армию и отправляют воевать против Украины.

На набережной Ялты который день скучают продавцы крымских сувениров. Дымят только шашлычные, которые выставили на площади, чтобы привлекать отдыхающих. Цены высокие, поэтому желающих отведать мяса или овощей гриль не так и много.

Главный Массандровский пляж так и не успели отремонтировать после шторма 2023 года. Хотели открыть на новый год, но не смогли. К 1 мая также не успели, поэтому отдыхающие протискиваются сквозь строительные материалы.

Море на майские холодное, всего +12, да и сама погода в Крыму прохладная. На пляжах никого нет, лишь только редкие "моржи" окунаются в воду.

Отдыхающие и местные возмущаются высокими ценами на продукты на полуострове.

Картофель стоит 71-120 руб. (35-60 грн), яблоки 120-180 руб. (60-90 грн), апельсины 185-190 руб. (90-95 грн), помидоры 300-400 руб. (150-200 грн), свежая капуста по 170 руб. (85 грн), пекинская капуста по 120 руб. (60 грн), огурцы 220 руб. (110 грн).

Да и жилье на майские в Ялте стартует от 3 тысяч рублей в сутки (1,5 тысячи гривен).