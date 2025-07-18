"Процесс рекрутинга в семейные формы воспитания": Фонд Рината Ахметова проведет онлайн-тренинг
Приглашаем специалистов и руководителей служб по делам детей, центров социальных служб, а также практикующих психологов присоединиться к онлайн-тренингу, который организует Фонд Рината Ахметова в рамках программы "Сиротству – нет!".
Тема тренинга: Процесс рекрутинга в семейные формы воспитания
Дата и время: 31 июля 2025 года (четверг), 14:00–16:00
Формат: онлайн на платформе Microsoft Teams Регистрация по ссылке.
Спикерка: Галина Мазур, сертифицированный тренер по подготовке кандидатов в семейные формы воспитания
Семейные формы воспитания – это шанс для каждого ребенка найти дом и заботу. В то же время для специалистов, которые занимаются рекрутингом кандидатов, чрезвычайно важно иметь четкие инструменты оценки, отбора и подготовки будущих родителей.
Во время тренинга вы получите полезные знания и практические инструменты для эффективной работы в этом направлении. Вместе с опытным экспертом вы узнаете, как построить профессиональный и результативный рекрутинговый процесс.
На мероприятии будут рассмотрены следующие темы:
– Как организовывать информационные мероприятия для поиска кандидатов в приемные родители
– Что такое первичный скрининг кандидатов и как его проводить
– Какие этапы включает эффективный отбор кандидатов
– Как оценить способность семьи принять приемных детей
Не упустите возможность получить новые знания и усовершенствовать свои навыки в рекрутинге кандидатов в приемные семьи!
Фонд Рината Ахметова уже 20 лет работает для того, чтобы каждый ребенок рос в любви и безопасности. Благодаря программе "Сиротству – нет!" почти 11 тысяч детей в Украине нашли свои семьи.
Следите за новостями Фонда на сайте.