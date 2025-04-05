Процесс длился более 30 лет: крымскотатарский язык перевели на латинскую графику

В Украине вступило в силу новое правописание крымскотатарского языка. Оно базируется на алфавите, утвержденном еще в сентябре 2021 года, и использовании латинской графики.

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Соответствующее решение 4 апреля принял Кабинет министров, сообщается на сайте Представительства президента Украины в АР Крым. В ведомстве подчеркнули, что это результат масштабной работы, которая продолжалась с 2023 года.

Предложение ранее подала Госслужба по этнополитике и свободе совести; правописание одобрено Национальной комиссией по вопросам крымскотатарского языка.

"Над созданием правописания работали ведущие языковеды, ученые и представители крымскотатарского народа. В частности, к разработке присоединились Министерство образования и науки Украины, Институт языкознания им. А.А. Потебни НАН Украины, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Меджлис крымскотатарского народа и другие специалисты", – рассказала пресс-служба.

Утвержденные правила охватывают написание, обучение, использование в медиа, литературе и топонимике. Они рекомендованы к применению всеми государственными органами, включая местные и военные администрации.

"Переход крымскотатарского языка на латинскую графику продолжался со времен обретения Украиной независимости, и этот процесс уже завершен", – указали в ведомстве.

Разработка такого правописания – часть выполнения Стратегии развития крымскотатарского языка до 2032 года, которая координируется Нацкомиссией по вопросам крымскотатарского языка.

Решение имеет и символическое, и практическое значение: оно не только обеспечивает реализацию прав коренного народа Украины, но и поддерживает межкультурный диалог в многонациональном государстве.

Как писал OBOZ.UA, в ГУР МО ранее сообщили, что россияне похитили более сотни археологических ценностей из оккупированного Крыма. Подтверждены факты незаконного вывоза 164 археологических артефактов с полуострова, найденных при раскопках античных городов "Нимфей" и "Пантикапей".

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