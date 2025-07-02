Протезирование, 'Вільні хвилі' и доступ к образованию: как 'Метинвест' возвращает ветеранов к мирной жизни

Сейчас в компании "Метинвест" открыто около 4 тысяч вакансий, и это серьезный вызов для бизнеса. Чтобы преодолеть дефицит персонала, работников переучивают для работы по нескольким специальностям, активно привлекают женщин к профессиям, которые ранее считались сугубо мужскими, и разработали комплексную программу реинтеграции ветеранов, которая предусматривает помощь по всем необходимым направлениям.

Видео дня

Об этом рассказала представитель Группы "Метинвест" Зоя Гейнце на конференции "Кадры решают: новая архитектура экономики восстановления", которую организовал аналитический центр We Build Ukraine.

По ее словам, с 2014 года через Силы обороны Украины прошли почти 11 тысяч сотрудников "Метинвеста". Сейчас в армии служит около 8 тысяч работников, а тысяча человек уже вернулись к работе на предприятия. Для них компания разработала целостную систему адаптации: на ее реализацию в прошлом году было направлено $250 тысяч, а в этом году финансирование увеличили до $550 тысяч.

Система реинтеграции ветеранов включает психологическую и физическую поддержку, помощь с восстановлением после ранений. В частности, примерно 140 военнослужащих и гражданских уже прошли протезирование и восстановление. А в Запорожье и Кривом Роге действует программа реабилитации через плавание "Свободные волны" от олимпийца Дениса Силантьева.

Для ветеранов, которые не могут вернуться на предыдущую должность, предусмотрена возможность пройти переквалификацию или получить образование в университете "Метинвест" Политехника. Сейчас там обучаются 26 ветеранов, в том числе защитники Мариуполя в рамках проекта "Сердце Азовстали".

"Кроме работы с ветеранами, мы параллельно работаем с коллективами. Ведь не ветераны должны адаптироваться к обществу, а общество – к ветеранам", – подчеркнула Зоя Гейнце.

В частности, программу "Лидерство во время войны" прошли более 1100 руководителей, а программу "Герои рядом" – более 12,5 тысяч работников. Видеокурс по общению с ветеранами, созданный с военным психологом Еленой Никольской, просмотрели более 16 тысяч сотрудников компании.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является рекордсменом среди частных компаний по трудоустройству ветеранов в Украине. В сотрудничестве с проектом "Сердце Азовстали", компания в этом году начала новую программу по физическому и психологическому восстановлению защитников – "Ветеранский кемпинг". В рамках программы в этом году запланировано восстановление для трех групп, по 12 ветеранов в каждой. Продолжительность изменений – 10 дней. На реабилитацию сотрудников, которые после службы в армии вернулись к работе на предприятиях, компания направит более 1,6 млн грн.