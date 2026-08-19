Простой продукт подарит сансевиерии новую жизнь: как подкормить

Сансевиерию часто считают практически неприхотливым растением, способным пережить даже ошибки в уходе. Однако летом она тоже может страдать – особенно из-за чрезмерного полива, жары и застоя влаги в горшке.

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Помочь растению можно с помощью простого продукта из кухни, который часто используют при домашнем уходе за комнатными растениями. Подробности рассказало издание Kobieta Interia.

Почему летом сансевиерии требуется особое внимание

В теплое время года комнатные растения растут активнее, но именно тогда владельцы часто начинают поливать их чаще, чем нужно.

Для сансевиерии это опасно. Она относится к растениям, которые накапливают влагу в толстых мясистых листьях и гораздо лучше переносят кратковременную засуху, чем постоянно влажную почву.

Если почва долго остается влажной, корни могут начать загнивать. В теплой среде также быстрее развиваются грибковые инфекции и появляются почвенные вредители.

Как понять, что растение перелито

Одним из первых признаков проблемы может быть изменение состояния листьев. Они становятся мягче, теряют упругость, желтеют или начинают наклоняться вбок. В запущенных случаях у основания листьев может появиться гниль.

Поэтому сансевиерию лучше поливать только тогда, когда почва в горшке хорошо просохла. Избыток воды для нее гораздо опаснее, чем несколько лишних сухих дней.

Какой продукт может помочь сансевиерии

Для домашнего ухода часто используют чеснок. Его ценят прежде всего за содержание серных соединений, в частности аллицина. Именно они обусловливают антимикробные свойства чеснока.

В бытовых условиях зубчик чеснока иногда кладут в почву в качестве вспомогательного средства против нежелательной микрофлоры и некоторых почвенных вредителей.

Как использовать чеснок в горшке

Для этого достаточно очистить один небольшой зубчик и заглубить его в верхний слой почвы, не размещая вплотную к корневой шейке растения.

Оставлять его надолго не стоит. Органика во влажной почве постепенно разлагается, поэтому примерно через две недели старый зубчик лучше убрать. При необходимости его можно заменить свежим.

Чего не стоит ожидать от такого способа

Чеснок не является полноценным удобрением и не может заменить нормальное питание растения.

Его следует рассматривать скорее как вспомогательное домашнее средство. Для активного роста сансевиерии все равно нужны подходящий субстрат, хороший дренаж, правильный полив и периодическое внесение удобрений в умеренных количествах.

Что еще поможет вернуть сансевиерии красивый вид

Главное правило ухода – не переувлажнять растение.

Горшок должен иметь дренажные отверстия, а почва – быстро пропускать лишнюю воду. После полива жидкость из поддона желательно сливать. Также стоит поставить вазон в светлое место, избегая длительного пребывания под палящим полуденным солнцем.

При правильном уходе сансевиерия сохранит крепкие, прямые и хорошо окрашенные листья, а чеснок может стать лишь дополнительным средством поддержки растения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как часто поливать растения в горшках в жару.

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